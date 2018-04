Mužská rozhodnost a ženská empatie vytvoří dokonalý tým

"Genderová vyváženost přináší rozhled, vnímání věcí v širších souvislostech, zdravou konkurenci, rozvoj v komunikaci s odlišnými typy lidí, toleranci. Firma za to získává silný tým, který je schopný dosahovat výborných výsledků," říká Zdeňka Studená, personální ředitelka společnosti Pivovary Staropramen, v jejímž představenstvu je zastoupení žen 50 procent.

Manažerky se dokážou soustředit na řešení problémů, někdy i několika najednou, a příliš je nezajímá boj o moc. Jsou také oproti mužům empatičtější. Pokud se právě tyto vlastnosti propojí s mužskou rozhodností, tahem na bránu a schopností koncentrovat se plně na jednu věc, má podnik dokonalý kolektiv.

Alespoň 40:60, nařizuje Unie

Proč mít ve vedení manažerky Jsou citlivější a empatičtější než muži.

Dokážou se soustředit na řešení problémů, někdy i několika najednou.

Více se zaměřují na detail.

Málokdy bojují s kolegy.

Jsou schopné dotáhnout věci do konce.

Bývají preciznější a pečlivější.

I přesto, že mnoho podniků už výhody různorodého vedení objevilo, ve statutárních orgánech největších českých firem sedí jen necelých osm procent žen. A to je málo, řekla si Evropská komise a vydala směrnici, podle níž by se v některých společnostech musel počet žen na šéfovských křeslech do osmi let výrazně zvýšit, a to až na 40 procent.

Nařízení by se mělo týkat asi pěti tisíc podniků v celé Unii. Jsou to společnosti s více než 250 zaměstnanci a obratem nad 50 milionů eur, kótované na burze. Povinné kvóty mezi ženami a muži v poměru 40:60 by se navíc měly týkat pouze nevýkonných členů řídících orgánů. Komise radí, aby se při náboru manažerů postupovalo tak, že pokud se v užším výběru sejdou muž a žena se stejnými zkušenostmi a kvalifikací, přednost má dostat žena.

Mohlo by to být ještě přísnější...

Organizace, které už řadu let upozorňují na diskriminaci žen v byznysu, jsou s evropskou směrnicí nadmíru spokojeny. Považují to za první krok ke zlepšení situace.

"Evropský návrh velice vítáme. Dosavadní vývoj dokládá, že pro skutečnou změnu nerovnováhy v rozhodovacích pozicích je zavedení kvót nezbytné. Spoléhat na přirozený vývoj evidentně nestačí. Uvítali bychom i přísnější opatření, které by se netýkalo pouze dozorčích rad, ale zasáhlo by i další orgány podniků," říká ředitelka organizace Fórum 50 % Jana Smiggels Kavková a odmítá tvrzení některých odpůrců, že se do vedení společností dostanou neschopné ženy jen díky kvótám.

"Návrh pokládá kvalifikaci člověka za nejdůležitější kritérium. A připomeňme, že ženy tvoří 60 procent absolventek vysokých škol. Vhodných kandidátek je tedy dostatek. Ve větším uplatnění ve vrcholových pozicích jim ale brání strukturální překážky," dodává Jana Smiggels Kavková.

Jak to bude v České republice?

Zatím se však přesně neví, jak budou nová genderová pravidla vypadat a jaké sankce by hrozily firmám, které stanovené kvóty nedodrží. Navíc si jednotlivé státy mohou nařízení ještě trochu upravit.

Ženy ve vedení největších firem Norsko 35,6 %

Francie 12,7 %

Španělsko 9,2 %

Nizozemsko 9,2 %

Německo 8,2 %

Belgie 7,7 %

Česko 7,6 %

Itálie 6,2 % Zdroj: Deloitte Corporate Governance Center

"Obdobný návrh na zavedení kvót pro ženy ve vedení podniků shodila Evropská komise ze stolu kvůli protestu deseti členských států včetně České republiky. Předložení velmi podobné myšlenky v tak krátké době mi přijde poněkud paradoxní. Každopádně celá legislativní mašinerie je nyní na samém začátku, takže teprve uvidíme, zda budou tyto státy, jejichž souhlas je pro přijetí směrnice nezbytný, v nadcházejících dnech ochotnější dát návrhu zelenou," komentuje Jaroslav Škubal z advokátní kanceláře PRK Partners.

V Česku nemá genderové kvótování velkou podporu. Češi jsou ještě tak pro rovné zastoupení žen a mužů v politice, v byznysu ale na takové snahy koukají skrz prsty.

"V žádném případě bych nepodléhal protikvótní hysterii. Regulace bude muset být v první řadě schválena Evropským parlamentem. Podle zkušeností kolegů v některých zemích, kde jsou již kvóty zavedeny, je navíc velmi diskutabilní jejich reálná vymahatelnost a účinnost sankcí, které firmám hrozí v případě nedodržení předpisů," říká Jan Spáčil z Deloitte Corporate Governance Centra.

Ačkoliv v tuzemsku by se nařízení týkalo zatím pouze pěti společností – ČEZ, Komerční banka, Telefónica O2, Philip Morris ČR, Unipetrol – další velké firmy by počet manažerek zřejmě začaly upravovat po jejich vzoru.

Řada českých podniků dosud s reakcí vyčkává. "Uvidíme, jak to bude zavedeno do českého právního řádu a kterých firem se to přesně bude týkat. V orgánech společnosti Metrostav sice ještě žádná žena není, ale nepochybuji, že tam mají cestu zcela otevřenou, pokud splní kritéria. A ta rozhodně nejsou diskriminační," říká například tiskový mluvčí Metrostavu František Polák.