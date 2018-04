Povinné ručení: Kdy vám asistenční služba pomůže zdarma a kdy platíte

Jestli jste ještě nikdy nestáli před autem, se kterým jste nemohli z nějakého důvodu odjet, gratulujte si. Mně se taková situace přihodila již několikrát a poptáváním u kolegů a kolegyň jsem zjistila, že v tom rozhodně nejsem sama.

Zatím jsem měla vždy štěstí. Buď mne zachránil náhodný kolemjdoucí, který mi vyjel autem z místa, kam se mi nevím jak podařilo zajet, nebo někdo ze sousedů projížděl kolem a spasil mě postrčením či popotažením.

Jenže někdy je:

hodina nekřesťanská a vy nemáte srdce budit kamarády

situace ostudná a vy nechcete, aby o ní někdo ze známých věděl

v okolí pusto prázdno a nikdo, kdo by vám pomohl, tam prostě není

Můžete zkusit zavolat pojišťovnu, u které máte auto pojištěno. A to i v případě, že máte „jen“ povinné ručení. I to obvykle obsahuje nějakou asistenci, byť ne vše je zadarmo. Pojistné události se totiž většinou vztahují k nefunkčnímu autu a ne k chybě řidiče.

Asistenční služby V Česku můžete v případě potřeby využít společnou linku pojišťoven 1224 .

. Snadno si ji zapamatujete a je stejná, i když změníte pojišťovnu. Počítejte však s tím, že je zpoplatněna - volání stojí od 3,50 do 6,29 koruny za minutu, podle operátora. Pokud chcete tyto peníze ušetřit, uložte si do mobilu kontakt na asistenci své pojišťovny: Allianz: 241 170 000

Pojišťovna Česká: 241 114 114

ČPP: 266 799 779

ČSOB Pojišťovna: 222 803 442

Direct: 291 291 291

Hasičská vzájemná poj.: 272 101 062

Kooperativa: 957 105 105

První klubová: 246 097 285

Slavia: 255 790 260

Uniqa: 272 101 020

V každém případě však platí, že když asistenci zavoláte, operátor podle vaší smlouvy zjistí, na co všechno máte nárok zdarma, a sdělí vám i orientační cenu případného doplatku. Pozor, doplatek se obvykle hradí na místě v hotovosti.

Pokud u sebe peníze nemáte, hlaste to hned operátorovi - servisní služba je schopna s vámi po zásahu zajet k bankomatu, v některých případech (zatím spíše výjimečných) umí i platbu kartou.

Pokud peníze nemáte vůbec, nezbude než operátorovi říct, že pomoc nechcete, a buď zavolat kamarádům, nebo mávat na projíždějící řidiče a spoléhat na jejich solidaritu.

Šest problémů na silnice a šest způsobů pomoci

Oslovili jsme pojišťovny s prosbou o vyjádření, jak by postupovaly v následujících případech. Předpokládejme, že auto má u pojišťovny sjednané povinné ručení v základním (nejlevnějším) tarifu, a tedy i minimální rozsah asistenčních služeb. Příplatek za nadstandardní asistenci se přitom pohybuje od 150 do 650 korun ročně. Těm, kdo nemají havarijní pojištění, se určitě vyplatí si asistenci přikoupit.

1. Došel mi benzin na silnici uprostřed lesů

Nejobvyklejší řešení je, že si zavoláte asistenci, ta doveze pohonné hmoty a vy za ně zaplatíte. Cena benzinu či nafty se řídí aktuální průměrnou sazbou. Za dopravu zaplatíte u České pojišťovny, ČSOB, Uniqy.

Slavia pojišťovna hradí dopravu, ale jen poprvé v pojistném období. Kdyby se vám podobná událost stala opakovaně, uhradíte pohonné hmoty i dovoz paliva.

2. Parkuji v zimě. Auto stojí na ledu a já neumím vyjet

Podložili jste kola větvemi okolních smrků či koberečky z auta a stále se vám nedaří vyjet? Pak je zavolání asistence možností, která vám sice pomůže, ale vy za ni zaplatíte. Jednak za to, že servisní služba dojede, jednak i hodinovou odměnu za práci.

ČPP a První klubová pojišťovna myslí na výjimky v případě, že by šlo o živelní událost - pomoc budete mít zadarmo třeba ve chvíli, kdy jste nejprve zaparkovali a přes noc kolem vás zamrzlo.

3. Šla jsem na houby a nemám klíčky, asi jsem je ztratila v lese

Pomoc existuje dvojí. Buď asistence zajistí dopravu náhradních klíčů, které máte uložené doma, nebo vás odtáhnou do servisu. Tam se dohodnete na dalším postupu - například výměně zámků a klíčů (to už si ale budete hradit ze svého). Budete ovšem muset dokazovat, že jste oprávněným řidičem vozidla, což může být trochu komplikované, když jste si auto na houbařský výlet půjčili od souseda.

První klubová limituje pomoc 2 500 korunami v ČR a 5 000 v zahraničí (za ostatní doplatíte). ČSOB pomůže do limitu 1 000 korun. Allianz uhradí odtah nebo práci na místě s tím, že vy platíte náhradní díly, limit je v tomto případě 3 000 korun. U Slavia pojišťovny budete doplácet za případné využití speciálních nástrojů. Kooperativa zajistí zdarma odtah do 50 kilometrů. Odtah do nejbližšího servisu slibují rovněž u Directu a ČPP.

4. Stojím na polní cestě mimo silnici v bahně/sněhu

Situace je hodně podobná té z druhého příkladu. Důležité však je, že jste zapadli mimo silnici. Přijedou, vyprostí vás, ale častěji budete platit za vše. Například u Slavie je určující to, že jste mimo pozemní komunikaci, v tu chvíli si zásah prostě hradíte ze svého.

Šanci, že nebudete platit, máte u Allianz a Directu, pouze však v případě, že je vůz nepojízdný. Smlouvat by se možná dalo i u ČPP, která službu uhradí, pokud nebylo předem zřejmé, že neprojedete. A u První klubové, která bude platit, když půjde o živelní událost.

Zřejmě vás tak vyjde nejlevněji, když se vydáte pěšky do nejbližší vesnice a zkusíte sehnat traktor, který vás vytáhne.

5. Auto je zaparkované těsně od dalších, bojím se, že je bouchnu

Pro pojišťovny nejkomplikovanější případ. Pomoci jsou ochotny jen Kooperativa, První klubová, Slavia a Hasičská vzájemná. I ty však službu jen zorganizují a vy zaplatíte. A například použití hydraulického ramene vyjde přibližně na 2 500 korun.

Pojišťovny radí, abyste přivolali Policii ČR, která zajistí odtah špatně zaparkovaného vozu. V praxi vás však málokdy ostatní řidiči zablokují neprorazitelně - jestli se prostě jen na vyjetí necítíte, zkuste se porozhlédnout okolo sebe. Třeba opodál do auta usedá někdo, kdo vám s vozidlem vyjet dokáže. Nebo alespoň může hlídat možné body střetu a ukazovat, jak daleko lze ještě popojet.

6. V autě mám velký nákup, nemohu nastartovat

Asi na 90 % půjde o vybitou baterii. Asistence přijede, nastartuje vás kabely (to bývá zdarma). Vymění baterii (tu uhradíte) či vás odtáhne do servisu (odtah zdarma, dál je to na vaší peněžence).

U České pojišťovny zaplatíte i za příjezd servisu a odtah, stejně tak u Hasičské vzájemné, pokud jde opravdu o vybitou baterii, kterou pojišťovna klasifikuje jako chybu řidiče. Direct pomyslí i na ohrožený nákup a přeloží ho do náhradního vozu, ale jen když si platíte nadstandardní asistenci. Abyste tedy zachránili maso a zmrzlinu, vzbuďte kamarády či zavolejte taxi, jen tak dostanete zásoby včas do lednice.

Kolik stojí asistence navíc

V základu povinného ručení (u nejlevnější varianty) je asistence jen v omezené míře. Přikoupit si můžete širší služby a současně i vyšší finanční limity pro řešení různých situací.