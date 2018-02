S nepojízdným autem zůstal v horách, asistenční služba nefungovala

Poslední srpnový den loňského roku se Pierre Stružka vracel ze služební cesty domů a jeho jindy naprosto spolehlivé terénní auto mělo poruchu. Nejprve se snažil opravit ji sám, nepodařilo se. Zkusil stopovat, protože doufal, že ho třeba nějaký řidič odtáhne do servisu, jenže nikdo mu nezastavil.

Uvědomil si, že součástí povinného ručení, které má sjednáno u Allianz pojišťovny, je i asistenční služba, a tak do pojišťovny telefonoval. Podle pokynů operátora měl o pomoc požádat smluvní asistenční službu. „Tam mi ale řekli, že mi nepomůžou, protože nemůžou najít moji smlouvu,“ popisuje další události pan Stružka. Jediné, co pro něj asistent udělal, bylo to, že mu poslal několik telefonních čísel na odtahovou službu. Teprve po půlnoci mu jedna z pěti odtahových služeb přislíbila pomoc. „Domů jsem se dostal okolo druhé ráno, a to jsem ještě musel sehnat hotovost, abych uhradil odtah,“ rozhořčuje se motorista a dodává: „Nedovedu si představit, že by se mi to stalo někde daleko v zahraničí nebo za mrazu v zimě, nikdo mi zatím nebyl schopen situaci vysvětlit a pojišťovna se chová, jako by se nic nestalo.“

A tak jsme se zeptali pojišťovny Allianz, co se stalo a kdo udělal chybu. „Šlo o chybu, která se nesmí stát a je nám velmi líto, že se přihodila. Věříme, že pokud motorista zůstane naším klientem, už nikdy s naší asistencí špatnou zkušenost neudělá. Klientovi jsme se omluvili a proplatili mu v plné výši všechny vzniklé náklady,“ vysvětluje mluvčí Allianz pojišťovny Václav Bálek.

Co nabízí asistenční služby

Věřme tomu, že to byl ojedinělý případ. Podle statistik České asociace asistenčních společností, která zastupuje čtyři nejvýznamnější asistenční společnosti působící na českém trhu, pomohli v loňském roce její členové při problémech s vozidlem 300 tisícům řidičů.

„V posledních letech zaznamenáváme výrazný počet zásahů asistenčních společností u porouchaných či havarovaných vozidel. Pojišťovny začaly ve větší míře poskytovat k havarijnímu pojištění či povinnému ručení také asistenční služby. S příchodem Linky pomoci řidičům výrazně vzrostlo povědomí motoristů o této pomoci s nepojízdným autem,“ říká Petr Bold, prezident ČAAS.

Rozsah asistenčních služeb k autopojištění se liší v tom, zda jsou motoristovi poskytnuty pro případ nehody i pro poruchu, ale také v limitech jednotlivých typů pomoci (například odtah může být zastropován počtem kilometrů nebo vynaloženou částkou). Různé limity se navíc mohou vztahovat na poruchy či nehody na území ČR nebo v zahraničí.

Kromě odtahu či opravy nepojízdného vozidla mohou asistenční společnosti zajistit náhradní vozidlo a ubytování po dobu opravy porouchaného či havarovaného auta, případně dopraví posádku do cílové destinace. U zahraničních cest operátor call centra asistenční společnosti pomůže překonat jazykovou bariéru a zajistí klientovi v nouzi přístup k výhodným službám partnerských organizací, jakými jsou například místní autoservisy, půjčovny vozidel atd., záleží na sjednaném balíčku asistenčních služeb, které má řidič k dispozici bezplatně. Ale asistenční společnost pomůže motoristovi i tehdy, pokud potřebné asistenční služby sjednané nemá. V takovém případě bude služba zpoplatněna zvýhodněnou sazbou.

Asistenční pomoc své pojišťovny si přivolá řidič na telefonním čísle, které je uvedeno na Zelené kartě, v ČR je jednotné číslo Linky pomoci řidičům 1224. Po identifikaci rozsahu bezplatných asistenčních služeb operátor podle závažnosti situace vyšle k případu technika, který závadu na místě odstraní, nebo zajistí profesionální odtah do autoservisu. V ČR bývá odtahové či asistenční vozidlo na místě poruchy či nehody průměrně do třiceti minut a podle statistik České asociace asistenčních společností se na místě podaří vyřešit přibližně 27 % problémů. Na místě může přivolaný technik například vyměnit kolo, opravit menší poškození pneumatiky, zkontrolovat dobíjení baterie, nastartovat vozidlo s vybitou baterií nebo vyčerpat nevhodné palivo.

Pamatujte si

S rozsahem asistenčních služeb se seznámíte v pojistné smlouvě nebo na webu vaší pojišťovny.

Informace o sjednaném balíčku asistenčních služeb vám sdělí i operátor asistenční společnosti vaší pojišťovny, kam jste přepojeni z linky 1224.

Základní balíček asistenčních služeb je dnes poskytován zdarma k většině pojištění vozidel. Tento balíček se však může vztahovat pouze na pomoc při nehodě, nikoli při poruše a mohou zde být pouze velmi nízké limity na odtah a další služby. Většina pojišťoven umožňuje za pár korun i sjednání vyššího balíčku asistenčních služeb, v rámci kterého motorista získá výrazně větší rozsah pomoci v případě nouze.

Před cestou autem do zahraničí si ověřte, zda se sjednaná asistence vztahuje i na danou zemi.

Do zahraničí je vhodné mít sjednané vyšší limity jednotlivých typů asistence než v ČR, ceny oprav bývají v Evropě vyšší než v ČR. Pokud asistenční společnost pojišťovny zajistí přepravu nepojízdného vozidla do ČR, může motorista ušetřit na opravě i desítky tisíc korun.

V ČR mohou motoristé s nepojízdným autem volat Linku pomoci řidičům 1224, číslo funguje nonstop. Nezáleží na tom, kde máte vozidlo pojištěné, vždy jste přepojeni na asistenční společnost své pojišťovny, se kterou se domluvíte na potřebné pomoci.

Ze zahraničí si motorista přivolá pomoc na telefonním čísle uvedeném na Zelené kartě.

Nedoporučujeme řidičům využívat nevyžádaných služeb tzv. lovců nehod, kteří se aktivně objevují u dopravních nehod. Na využití takových služeb můžete doplatit a v konečném důsledku si zaplatíte zásah z vlastní kapsy. Navíc služby mohou být nekvalitní a může nastat i problém s vyřízení škody u pojišťovny.

zdroj: Česká asociace asistenčních společností