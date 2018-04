Povinné ručení bude zase dražší

S vyšším růstem cen musí počítat také majitelé nákladních aut, autobusů a těžkých tahačů. Více peněz na povinné ručení si budou muset připravit zejména začínající řidiči a ti, kteří způsobili v uplynulých letech nehodu.

Řidiči, kteří naopak jezdili bezpečně, mohou získat až dvacetiprocentní bonus a cena jejich pojistky klesne.

"Díky množství informací o škodách v jednotlivých kategoriích vozidel i řidičů jsme mohli určit spravedlivější sazby. Rozdíly se budou dál prohlubovat ve prospěch slušných řidičů," řekl generální ředitel České pojišťovny Ladislav Bartoníček.

Česká pojišťovna, u které je pojištěna téměř polovina z pěti milionů motoristů, zveřejnila ceny jako první. V minulosti se ceny ostatních pojišťoven od těch jejích příliš nelišily.

Pojistné u nejrozšířenější kategorie osobních aut, do které patří Škoda 120, favorit či felicia, stoupne u České pojišťovny o 225 korun na 3693 korun.

Pojištění motoristů se zdraží

Začátek roku nebude pro motoristy nijak radostný. Ke zdražení benzinu v důsledku vyšší spotřební daně se přidá zvýšení cen povinného ručení, které musí mít podle zákona každý motorista.

Základní sazby pojistného pro motoristy vzrostou podle informací od pojišťoven řádově o stovky korun, nejméně pro majitele motocyklů a nejvíce pro řidiče nákladních aut, autobusů a těžkých tahačů.

Čtyři roky od pádu monopolu na povinné ručení však již většina motoristů začne sklízet plody bezpečného ježdění. Za každý rok bez nehody mohou do příštího ledna řidiči nasbírat slevu až dvacet procent.

"Dvě třetiny našich klientů tak budou platit menší pojistné než v předchozích letech," uvedl šéf České pojišťovny Ladislav Bartoníček. Nižší ceny pro většinu svých "slušných" motoristů slibují i Kooperativa, Generali či Allianz.

Konkrétní ceny zatím zveřejnila jen Česká pojišťovna, u které je pojištěno zhruba 2,3 milionu z více než pěti milionů tuzemských motoristů. Ostatní pojišťovny začnou odhalovat své ceníky v tomto týdnu.

Pojišťovny slibují, že oproti minulosti budou ceny zohledňovat více chování jednotlivých skupin motoristů než pouhou kubaturu vozidla.

Hlavním kritériem pro cenu pojistky bude beznehodové ježdění, ale pojišťovny budou sledovat i jiné parametry, jak je běžné ve světě. Svou roli může začít hrát například i to, jestli je řidič z velkého města s vyšším výskytem nehod, jeho povolání, věk, pohlaví a další údaje, které pojišťovny sledují a vytvářejí podle nich více a méně rizikové skupiny řidičů.

Monopol na povinné ručení padl v roce 2000 a pojišťovny pak mohly ročně zvyšovat ceny pouze podle vývoje počtu nehod. Letos poprvé mohly ceny určit zcela libovolně.

Zvyšování základních sazeb nejčastěji vysvětlují tím, že k nehodám dochází častěji a škody jsou stále vyšší, protože roste i hodnota vozidel.

Minimální pojistné v Česku dosud krylo škody do pěti milionů na majetku a do 18 milionů na zdraví. S tím by český pojistný trh do Evropské unie nemohl, protože v té se vyžaduje podstatně vyšší krytí škod.

Od příštího května, kdy bude Česko do Evropské unie vstupovat, se musí limity na škody zvýšit. Novela zákona o pojišťovnictví už s vyššími limity počítá.

Standard u České pojišťovny tak bude 18 milionů na majetkové škody a 35 milionů na škody na zdraví. "Zveřejněné ceny už s tímto počítají a od května dojde u příslušných pojistek k automatickému navýšení limitů," uvedl mluvčí pojišťovny Václav Bálek.