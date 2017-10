Úhel pohledu se mění: povinné ručení za hubičku není chytrá volba

Pojišťovny hlásí, že si Češi začínají uvědomovat, že povinné ručení s nejnižším a nejlevnějším limitem nemusí být optimální. Povinné ručení by tak nemělo být o nejnižší, ale nejlepší ceně, za kterou lze dostat optimální pojistnou ochranu i něco navíc.

Podle zákona je u povinného ručení základní limit 35 milionů korun na majetkovou škodu a 35 milionů korun na zdraví. „Je ale třeba zmínit, že u škody na zdraví se tento limit počítá za každého zraněného. Pokud například způsobíte hromadnou dopravní nehodu šesti vozidel a zraní se osm osob, tak máte k dispozici limit ve výši 35 milionů na každého zraněného včetně škod za poškozené plechy. Přesáhnete-li však tuto částku, zbytek hradíte ze svého,“ vysvětluje Zbyněk Kuběj, analytik neživotního pojištění Partners.

Pokud se vám zdá základní limit pro škody na majetku a na každého zraněného nebo usmrceného dostatečný, nemusí to dnes stačit. „S příchodem nového občanského zákoníku dochází ke skokovému nárůstu výše plnění u újmy na zdraví a dalších nároků poškozených. Za nehodami z běžného provozu často zůstávají škody v řádech desítek milionů korun, pro které minimální zákonný 35milionový limit není dostatečnou ochranou,“ říká Ivana Buriánková, mluvčí České pojišťovny.

Počty případů, kdy náhrada za škodu z dopravní nehody vyšplhá nad zákonný limit, přibývají. Rozdíl mezi tím, co poškozenému vyplatí pojišťovna a skutečnou výší škody, jde pak k tíži viníka nehody, který jej musí uhradit z vlastní kapsy. „Převážná většina takových případů v sobě obsahuje rezervy na pojistná plnění v podobě doživotních rent. Přitom za sjednání produktu s vyšším limitem klient zaplatí navíc částku v řádu několika stokorun ročně,“ poznamenává Renata Čapková, mluvčí České podnikatelské pojišťovny.

Jednu z největších škod na zdraví odškodňuje například pojišťovna Allianz. „Šlo o dopravní nehodu s těžkým zraněním 41letého motocyklisty, který utrpěl mnohočetné zlomeniny a především těžké poranění mozku. Na škodě bylo doposud vyplaceno přes 34 milionů korun. Největší položku do budoucna budou tvořit náklady na péči a na ztrátu na výdělku,“ přibližuje mluvčí Allianz Václav Bálek. Zranění motocyklisty bylo tak vážné, že má intelekt 10letého dítěte a omezenou svéprávnost. „Poškozený nicméně neměl před nehodou tak vysoký výdělek, ale pokud by šlo o špičkově placeného manažera či dobře vydělávajícího podnikatele, částky by mohly být mnohem vyšší,“ dodává Bálek.

Při zvažování, zda zvolit u povinného ručení minimální zákonný 35milionový limit, nebo raději limity vyšší, je dobré vzít v potaz i další skutečnosti. „Je rozdíl mezi škodami na území našeho státu a v západní Evropě, kde bývá odškodnění na zdraví i majetku mnohem vyšší,“ upozorňuje Petr Milata, mluvčí ČSOB Pojišťovny. „S limity souvisí i škody na ekologii, které také katapultují pojistné plnění do závratných výšek. Kvůli jedné takové škodě, která se stala už před více než šesti lety, jsme doposud zaplatili kolem stovky milionů korun,“ přibližuje Václav Bálek.

Pojistné limity však nejsou jediné, co je dobré vzít při uzavírání povinného ručení do úvahy. Nad čím dalším byste měli popřemýšlet?

1. Asistenční služby

V posledních letech se asistenční služby stále zkvalitňují. Pomůžou nejen u havárie, ale třeba i v případě poruchy a poškození auta. Jednou z nejdůležitějších částí je odtah auta, když někde zůstanete „viset“ a v podstatě nevíte, co dělat.

„Určitě se ale informujte o limitech. V rámci základních asistenčních služeb se pohybují v rozmezí dvou až tří tisíc korun. Podobné limity jsou i u různých oprav poruch. Na místo se dostaví technik, a je-li to možné, závadu odstraní,“ upozorňuje analytik Zbyněk Kuběj z Partners.

Pokud si za asistenční služby připlatíte, můžete si takto pořídit až bezlimitní odtah, tedy v podstatě odkudkoliv. Služba dokáže pomoci i se zajištěním noclehu při poruše auta a několik nocí také zaplatit. Zajistit náhradní dopravu nebo třeba pomoc s vyzvednutím opraveného vozu.

Podle pojišťoven asistence jezdí celoročně k nehodám, ale také k defektům pneumatik, zabouchnutým klíčům nebo poškozeným zámkům, záměnám paliva při tankování, nebo když palivo dojde. V zimních měsících při mrazech je časté vybití baterie a zamrznutí paliva a provozních kapalin. „Řidiči využívají asistenční službu i třeba kvůli prasklým žárovkám, jejichž výměna byla v minulosti banální a jednoduchou věcí, ale u nových vozidel je často velmi složitá,“ přibližuje mluvčí Allianz.

2. Srážka se zvěří

Policejní statistiky říkají, že srážka se zvěří je druhou nejčastější příčinou dopravní nehody. Běžná škoda, kterou způsobí srážka se zvířetem, dosahuje 30 tisíc korun. Výjimkou však nejsou škody v řádech několika set tisíc.

Pokud máte uzavřené havarijní pojištění, je toto nebezpečí automaticky zahrnuté v pojistce.

U povinného ručení je to jinak. Na trhu sice existují povinná ručení, které riziko srážky mají v ceně, jde ale většinou o vyšší a samozřejmě dražší tarify. Kdo má nižší tarif, musí si většinou opravu zaplatit ze své kapsy.

„Vyřešit se to dá připojištěním k povinnému ručení. Pozor ale na to, že některé pojišťovny rozlišují mezi zvěří a zvířetem,“ upozorňuje pojistný analytik Zbyněk Kuběj. „Pokud by havárii způsobilo zvíře, u kterého je znám majitel, pak za způsobenou škodu odpovídá majitel. Jde například o situaci, když kráva vyběhne z ohrady a zaviní havárii,“ přibližuje Marek Orawski z První klubové pojišťovny.

3. Náhradní vozidlo

Jste-li na svém vozidle závislí (např. dojíždíte do zaměstnání), určitě byste do produktu na povinné ručení měli zahrnout zapůjčení náhradního vozidla pro případ poruchy, nebo když se viníkem nehody stanete vy. Náhradní vozidlo si můžete k povinnému ručení připojistit, ale některé produkty tuto možnost nabízejí i v základních asistenčních službách.

4. Škoda na vlastním vozidle

Povinné ručení se primárně vztahuje na škodu poškozeného, tedy majitele vozidla, které nabouráte. V rámci povinného ručení se však najdou produkty, kde si sjednáte také ochranu vlastního vozidla, když nehodu způsobíte. A existují i připojištění, která kryjí i odcizení vozidla, ale pozor, jen do sjednaného limitu, přičemž některé pojišťovny vyžadují spoluúčast.

5. Přímá likvidace

Pojišťovny sice tvrdí, že likvidace škody je dnes rychlá, ale „přímá likvidace“ může ušetřit čas i nervy. Tato dvě slova sice zní jak z akčního filmu, ale ve skutečnosti se jedná o pomoc řidiči při dopravní nehodě. V případě, že člověk za nehodu nemůže, standardně se obrací na pojišťovnu viníka, která záležitost řeší. Pokud využijete přímou likvidaci, budete o všem komunikovat s pojišťovnou, u níž máte povinné ručení sjednané. Nemusí vás proto zajímat, jakou pojišťovnu viník má. Vlastní pojišťovna vám nakonec vyplatí i náhradu za způsobenou škodu, kterou pak požaduje po pojišťovně toho, kdo nehodu zavinil. Ale tato část už se vás netýká. Vše se tak obejde bez zbytečných nervů navíc.