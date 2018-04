Povinné ručení – co když přestanu být vlastníkem auta?

V případě, že prodáte auto a už si jiné nechcete pořizovat, přestanete tedy být vlastníkem auta, nesmíte zapomenout tuto skutečnost oznámit pojišťovně.Podle zákona č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla má pojistník za povinnost oznámit pojišťovně některé skutečnosti, které jsou přesně specifikovány v zákoně. Je to třeba změna vlastníka vozidla, dále pokud přestane vozidlo jako vozidlo fyzicky existovat, stejně tak i vyřazení tuzemského vozidla z evidence vozidel a rovněž odcizení vozidla. Pokud dojde ke změně vlastníka, tak pojištění zaniká dnem, kdy pojistník (pojištěný) oznámil pojišťovně změnu vlastníka vozidla. Při tomto oznámení je majitel vozidla jako pojistník povinen bez zbytečného odkladu odevzdat pojišťovně doklad o pojištění a zelenou kartu, pokud byla vydána. Pojišťovna jako pojistitel je povinna vlastníkovi vozidla na základě jeho žádosti vydat ve lhůtě patnácti dnů potvrzení o době trvání pojištění odpovědnosti a škodném průběhu zaniklého pojištění.Zaniklo-li pojištění na základě některého z výše uvedených důvodů před uplynutím doby, za kterou bylo pojistné zaplaceno, má pojišťovna právo na pojistné do konce kalendářního měsíce, ve kterém pojištění zaniklo. V praxi to znamená, že pokud prodáte vozidlo jinému majiteli například začátkem října, má pojišťovna právo na pojistné ještě za celý říjen. Zbývající část pojistného je pojišťovna povinna vrátit. Tuto povinnost však má pouze v případě, že v době do zániku pojištění nenastala pojistná událost, ze které má pojišťovna povinnost plnit.V případě, že pojistník neoznámí změnu uvedených skutečností, nesplní zákonné povinnosti vůči pojistiteli a neodevzdá doklad o pojištění a zelenou kartu, je pojistitel zproštěn povinnosti vracet pojistné. V tomto případě rovněž nemusí pojistitel vydat potvrzení o pojištění.Pokud tedy pojistník pojišťovně nesdělí, že přestal být vlastníkem vozidla a měl uzavřenou smlouvu na dobu neurčitou, pojišťovna mu zašle upomínku na zaplacení pojistného i na další pojistné období. Pojistitel se bude totiž domnívat, že je stále pojistníkem – klientem pojišťovny, protože se o uvedených skutečnostech nedozvěděl.Tento text vypracovala ČS-Živnostenská pojišťovna