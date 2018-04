Povinné ručení: co nás čeká (a za kolik)

Kdo ušetří na povinném ručení?

Jako každoročně nás ke konci roku pojišťovny informují o nových sazbách povinného ručení na následující období. Jaké novinky nalezneme v nabídkách pojišťoven pro rok 2004?

Co je důležité při výběru pojišťovny

Zatímco zřízení havarijního pojištění auta je vaší volbou pro klidný spánek, povinné ručení je nutností. Na co se zaměřit při výběru a podle čeho zvolit ten správný pojišťovací ústav?

Malusy mohou ručení pěkně prodražit

Základní sazby povinného ručení stále rostou. Motoristé, kteří jezdí bez nehod, však nemusí zaplatit tolik díky bonusům – slevám, které pojišťovny poskytují. Co jsou naopak malusy a kdo je získá?

Koupě, krádež, prodej auta: informujte pojišťovnu

Ať už se kdokoli rozhodne auto prodat či koupit, nebo mu byl vůz odcizen, v každém případě platí: o všech změnách je nezbytné bez zbytečného odkladu informovat pojišťovnu. Proč?

Každou škodu pojišťovna nezaplatí

V jedné reklamě se tvrdí: „A tahle desetikoruna zaplatí každou škodu...“ Jak to však vypadá v běžném životě? Které škody vám pojišťovna ze zákona nikdy nevyplatí?

Co má motorista dělat, když...

Co dělat, když vás zastaví policie a vy u sebe nemáte doklad o zaplaceném pojistném? Co se stane, pokud nestihnete včas zaplatit pojištění? A co když si povinné ručení prostě nezařídíte?

Jak postupovat v případě nehody

Co dělat, pokud havarujete u nás? Jak postupovat v případě, že poškodíte veřejný majetek? Jaké jsou jednotlivé kroky? A co vás čeká v případě, že havarujete v zahraničí?

Automobil s obsahem do 1350 ccm pojišťovna limity krytí škod základní sazba 2004 sazba s nejvyšším bonusem 2003 sazba s nejvyšším bonusem 2004 Allianz* 18/35 3 979 2 973 3 183 Česká pojišťovna** 18/35 3 693 2 948 2 954 Česká podnikatelská pojišťovna 30/45 3 331 2 696 2 998 ČSOB Pojišťovna*** 24/44 4 056 2 916 3 240 Generali 18/35 3 644 2 921 2 915 Kooperativa 24/54 3 496 2 904 2 796 Pojišťovna České spořitelny 50/50 3 969 2 570 2 580 Triglav pojišťovna 50/50 3 408 2 897 2 726 Union pojišťovna 10/18 3 372 2 652 2 698 UNIQA pojišťovna 18/35 3 611 2 923 2 889 Automobil s obsahem do 1850 ccm pojišťovna limity krytí škod základní sazba 2004 sazba s nejvyšším bonusem 2003 sazba s nejvyšším bonusem 2004 Allianz* 18/35 5 643 4 247 4 514 Česká pojišťovna** 18/35 5 130 4 094 4 104 Česká podnikatelská pojišťovna 30/45 4 776 3 857 4 298 ČSOB Pojišťovna*** 24/44 5 976 4 164 4 776 Generali 18/35 5 272 4 226 4 217 Kooperativa 24/54 5 392 4 232 4 312 Pojišťovna České spořitelny 50/50 6 294 4 080 4 091 Triglav pojišťovna 50/50 5 064 4 141 4 051 Union pojišťovna 10/18 4 860 3 825 3 888 UNIQA pojišťovna 18/35 5 262 4 259 4 210 Poznámka: *sazby platné pro velká města nad 90 000 obyvatel **do 31.prosince platí výše limitů 5/18, ta od 1. ledna vzroste na 18/35, ***mimo vybrané okresy a Prahu, platí pro automobil mladší 10 let Aktuální nabídka povinného ručení Allianz Kooperativa ČSOB Pojišťovna Pojišťovna České spořitelny Česká podnikatelská pojišťovna Triglav pojišťovna Česká pojišťovna Union pojišťovna Generali UNIQA