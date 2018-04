Povinné ručení: Čtyři kroky, jak změnit pojišťovnu a ušetřit

"Mám opravdu dobrou pojistku a platím za ni přiměřenou cenu?" To je otázka, nad kterou se občas zamyslí každý motorista. Zamyslet se však nestačí, je třeba počítat a případně udělat změnu.

U povinného ručení jde o to, objevit pojišťovnu, která právě vaší situaci nejvíce sleví. Obecně lze říci, že výhodu mají zaměstnanci ve věku 30 až 50 let, z menších měst s mírně ojetým vozem, s dětmi a samozřejmě s dobrou jízdní historií.

Ale ať už patříte do této kategorie nebo jste mladík s čerstvým řidičákem a silným novým autem z velkého města (ti mají naopak pojistky nejdražší), vyplatí se vám porovnat ceny. Internetové porovnávače dokážou obvykle nabídnout levnější cenu, než jakou samostatný klient sjedná u přepážky pojišťovny. Uzavření pojistky jejich prostřednictvím je záležitostí několika minut, podpisy smluv se pak řeší korespondenčně. Dejte si však tu práci a dobře si pročtěte podmínky kupované pojistky: najdete v nich vše, na co byste se u přepážky (kde však vyjde pojistka dráž) jinak nejspíš zeptali pracovníka pojišťovny.

Spočítali jste si, že jinde budete mít levnější pojistné, a rozhodli se, že změníte pojišťovnu? Nemůžete to udělat jen tak, kdy vás napadne. Případná výpověď smlouvy má svá pravidla.

Výpověď musíte podat v pravou chvíli písemně. Jan Žalčík z internetového portálu Srovnavac.cz upozorňuje na to, že pokud například využíváte možnosti vypovědět pojistku v termínu šest týdnů před výročím, nestačí mít v řádném termínu podací razítko z pošty – výpověď musí v daném termínu již být doručena. Oněch šest týdnů výpovědní lhůty jste ještě samozřejmě pojištěni. Nezapomeňte ve výpovědi požádat o vystavení potvrzení o bezeškodných měsících.

Kdy lze vypovědět smlouvu o povinném ručení 6 týdnů před výročím smlouvy, což je den, kdy bylo pojištění sjednáno.

Měsíc od chvíle, kdy jste obdrželi dopis, ve kterém pojišťovna oznamuje změnu pojistného.

Do tří měsíců od pojistné události. Toto pravidlo je oboustranné – počítejte s tím, že když máte čtvrtou nehodu za sebou, nejspíš vás už pojišťovna nebude chtít.

Když prodáte auto. V tom případě je třeba pojišťovně doložit kupní smlouvu, nebo technický průkaz vozu se záznamem o převodu.

Když vám auto ukradnou. Doložit musíte protokol od policie.

Když auto ekologicky zlikvidujete, doložit je třeba technický průkaz se záznamem o trvalém vyřazení auta z evidence.

Při uzavírání nové smlouvy od vás budou chtít vědět informaci o dosavadním průběhu pojištění. Pokud nemáte jednoznačný přehled o svých bezeškodných měsících, zavolejte si do dosavadní pojišťovny, kde vám informaci řeknou.

Pojišťovny jsou obvykle ochotny uzavírat smlouvu o povinném ručení dva až tři měsíce předtím, než má vstoupit v platnost (na delší dobu dopředu nejsou platné ceníky). Novou smlouvu tedy můžete uzavřít v podstatě hned ve chvíli, kdy vypovídáte starou.

Některé pojišťovny vaši informaci o bezeškodním průběhu ověří on-line v databázi České kanceláře pojistitelů, jiné počkají, až budete mít v ruce potvrzení z původní pojistky. To byste měli dostat do 15 dní od ukončení smlouvy. Pak pojišťovna případně cenu ještě upraví.

Nechte si přepočítat havarijní pojistku

Trochu jiná je situace u druhého typu autopojistek, u havarijního pojištění. Můžete ušetřit několik set až několik tisíc korun, když se o pojistku budete řádně starat.

Vyplatí se každý rok požádat svého pojišťovacího poradce o přepočtení ceny. Pojišťovny totiž obvykle na počátku stanoví platbu podle ceny nového vozu, na který smlouvu sjednáváte. Jenže cena vozu každý rok klesá (takzvaná amortizace), v případě totální nehody či odcizení byste dostali rok od roku nižší pojistné plnění. Cena pojistky, kterou byste nechali ležet ladem však zůstává stejně vysoká.

Proč lidé podvádějí - neměla by se raději změnit pravidla?

Poslední dobou se objevily informace, že lidé prodají fiktivně auto, aby mohli změnit pojišťovnu hned a nečekat až na výroční datum na původně uzavřené smlouvě. Pojišťovny však tuto fintu odhalily a na nezbedné řidiče si dávají pozor.

"Předchozí pojišťovna, u níž klient tímto podvodným jednáním ukončil pojistnou smlouvu dříve, než skončilo pojistné období, se může velmi snadno – a to i u soudu – domoci zaplacení příslušného pojistného. Takže motorista pak musí za určitou dobou zaplatit pojistné oběma pojišťovnám," vysvětluje Jakub Hradec z České kanceláře pojistitelů. Z toho jednoznačně vyplývá, že takhle se ušetřit nedá.

Jenže v každém zdravém konkurenčním prostředí by měl mít klient pojišťovny svobodnou volbu vybrat si lepší produkt kdykoli, ne jen jednou za rok. Situaci by určitě pomohla změna pravidel pro vypovězení povinného ručení.

Pokud by to tak bylo, mohli by lidé legálně přejít k jiné pojišťovně a nemuseli by nemuseli vymýšlet trik s fiktivním prodejem. "Je zřejmé, že pokud klient není spokojen s poskytovanou službou nebo ji získal za vysokou cenu, udělá vše proto, aby se z nevýhodné smlouvy vyvázal," potvrzuje Aleš Povr z pojišťovny Slavia.