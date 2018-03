Povinné ručení bobtná, havarijní pojistka přestává být atraktivní

Příklady cen povinného a havarijního pojištění Řidič, 40 let, Praha, bez nehody 20 let řídí, ročně ujede 10 až 12 500 km

Škoda Fabia 2017, 1.2 TSI, objem 1197, 81 kW, benzin, cena 350 000 Kč, najeto zhruba 13 000 km. Cena povinného ručení bez připojištění se v průměru pohybuje ve výši 2 500 korun. Záleží na limitu povinného ručení, ale většina je 35 mil / 35 mil. Zdarma jsou většinou automaticky asistenční služby (do daného limitu, různí se) a třeba i služby právníka.

Plně vybavené povinné ručení, včetně odcizení, pojištění úrazu, odcizení zavazadel a dalších doplňkových služeb, přijde na v průměru 4 500 korun ročně.

Havarijní pojištění v plné výbavě (to, co nabízí povinné ručení a havarijní pojištění) vyjde na 7 629 Kč. BMW X6, 2008, xDrive35i, objem 2 979, 225 kW, benzin, cena 580 000 Kč, najeto 68 907 km

Cena povinného ručení bez připojištění se v průměru pohybuje kolem 6 000 Kč ročně.

Plně vybavené povinné ručení, včetně odcizení, pojištění úrazu, odcizení zavazadel a dalších doplňkových služeb, přijde v průměru na 10 tisíc korun

Havarijní pojištění v plné výbavě (to, co nabízí povinné ručení a havarijní pojištění) vyjde na 18 086 Kč.