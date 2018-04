Povinné ručení: Zdražíme, hrozí pojišťovny. Ceny však drží dole

Pojišťovny nechtějí zdražovat a riskovat, že přijdou o klienty, na druhou stranu by nerady prodělávaly. "Nelze dlouhodobě provozovat takové pojištění, jehož celková bilance do budoucna nezajišťuje jistotu pokrytí všech závazků, a to především u škod na zdraví, které bývají ty nejvyšší a zároveň společensky nejzávažnější," vysvětluje Tomáš Zavoral z České pojišťovny a dodává, že své sazby pro letošní rok Česká pojišťovna nastavila tak, aby byla schopna dostát i v budoucnu stále rostoucím závazkům, které z povinného ručení plynou. V průměru je to zvýšení asi o tři procenta. Výjimkou mohou být hodně rizikové skupiny řidičů, u nichž je nutné brát v úvahu jejich vysoký škodní průběh.

Rizikoví řidiči si výrazně připlatí

Některé pojišťovny se rizikových klientů zbavují poměrně radikálně. Začaly u profesionálů: povinné ručení u nich výrazně zdražuje taxislužbám či autoškolám. Třeba u pojišťovny Slavia pojistíte fabii za 1 750 korun, jako taxislužba však za stejné auto zaplatíte přes 28 000 korun ročně.

Další ohroženou skupinou jsou řidiči škodiči, kteří opakovaně způsobili dopravní nehodu. Renata Čapková z ČPP zdůrazňuje: "Letos u této kategorie řidičů očekáváme navýšení pojistného v řádech jednotek procent."

O zdražení zatím neuvažují Hasičská vzájemná pojišťovna a Wüstenrot. Ostatní buď mírné navýšení cen připouštějí, nebo se odpovědi na otázku vyhýbají.

Cenu dokážete usmlouvat, malus už však nezapřete

Jan Žalčík ze serveru Srovnávač.cz však říká: "I tam, kde šly sazebníkové ceny nahoru, lze získat dobrou taxu, a to díky obchodním slevám. Paradoxně pak stejné auto pojistíte u téže pojišťovny za různé peníze." Záleží třeba i na tom, kolika peněz z provize se vzdá prodejce.

Podle něj pojišťovny také zpřísnily posuzování klientů, se kterými uzavírají smlouvu. Ještě donedávna prý bylo možné šikovnou formulací v sepisovaném dokumentu uniknout malusu (přirážka za nehodu, kterou člověk způsobil v minulosti), dnes si pojišťovny vše důsledně hlídají. Což ostatně potvrzují i ony samy.

Tomáš Suchý z FINmarket.cz poznamenává: "Když se klientovi pojišťovny při výročí smlouvy něco nezamlouvá, není nic jednoduššího, než se podívat na on-line srovnání a ujistit se o výhodnosti předkládané nabídky. Na porovnávačích lze sjednat nejen samotné povinné ručení, ale i různá připojištění. Dle statistik více než 80 procent řidičů skutečně své náklady na pojistné sníží a přitom si zachová rozsah pojistného krytí."

Novela zákona: tři procenta odevzdají pojišťovny státu

Situace na trhu s povinným ručením by měla být v budoucnu ještě složitější. Stoupají náklady na odškodnění zdravotních následků.

Navíc v příštím roce vstoupí v platnost nový občanský zákoník a plnění za zdravotní škody přestane být limitované. Nově bude věcí dohody nebo soudního rozhodnutí. A předpokládá se, že náklady porostou dál.

Jiná věc, která by mohla prodražit pojistné, je projednávaná novela zákona o pojišťovnictví, kvůli níž by měly pojišťovny v budoucnu odvádět tři procenta pojistného z povinného ručení státu, jenž by je rozděloval na financování hasičů.

