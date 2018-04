Povinné ručení možná zdraží. Češi se z něj totiž snaží dostat maximum

Česká kancelář pojistitelů (ČKP) uvádí, že lidé se lépe orientují v povinném ručení a kromě nákladů na opravu vozidel požadují po pojišťovnách i způsobenou škodu na zdraví a ušlou mzdu. Tuzemským pojišťovnám tak rostou vyplacené částky.

"Objem škod, které vyplácíme z povinného ručení, se neustále zvyšuje. A při pomyšlení, kolik peněz by měli lidé platit z vlastní kapsy, pokud by takové pojištění neexistovalo, je pro většinu lidí nepředstavitelné. Jedna dopravní nehoda by totiž při absenci povinného ručení zadlužila nejen majitele auta, ale celou jeho rodinu, možná i několik generací," vysvětluje mluvčí Allianz Václav Bálek.

"Právě nárůst objemu škod má tradičně zásadní vliv na navyšování sazeb povinného ručení. Pokud budou škody na zdraví i nadále tak růst, lze očekávat ze strany pojišťoven zdražení sazeb," dovozuje generální ředitel poradenské společnosti Rentia Tomáš Knebl.

Marek Zeman z pojišťovny AXA také upozorňuje na aktivitu společností specializujících se na zastupování poškozených z povinného ručení v případě, že se jedná o škodu na zdraví. Tyto společnosti často dávají klientům podepsat smlouvy, které jim při úspěšném vyřízení pojistného plnění zaručují až 30 procent z vyplacené pojistné částky. "Ovšem jejich práce je často pouze sesbírat a odeslat dokumentaci nezbytnou k poskytnutí plnění," upozornil Zeman.

Zdražení bude pozvolné

Podle údajů ČKP finanční nároky narůstají kvůli zvyšování mezd, což ovlivňuje výši ušlého zisku. Také se zvyšují náklady na léčení a to hlavně na traumatologii, také se zvedají platby za bolestné a ztížení společenského uplatnění určené soudem.

Ceny povinného ručení by ale měly růst jen pomalu. "Ceny povinného ručení v minulosti spíše klesaly. Těžko však odhadnout, jak dlouho tento trend ještě vydrží. Jsou dnes stlačené na minimum a rostoucí škodní průběh v oblasti škod na zdraví je neudržitelný," zdůraznila Jolana Ackemrannová z České asociace pojišťoven.