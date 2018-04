Odborník odpovídá na otázky, které vás zajímají o povinném ručení

Vztahuje se limit u škody na zdraví na celkovou škodu, nebo na každého zraněného zvlášť?

Minimální pojistné limity jsou u povinného ručení 35 milionů korun na zdraví pro každou zraněnou, nebo usmrcenou osobu. Když tedy způsobíte při nehodě zranění pěti osobám, tak jsou limity 5 x 35 milionů korun.

Kdo platí škodu ve chvíli, kdy nehodu zaviní chodec? A pokud se vyplácí z povinného ručení řidiče, budou mu pojišťovny snižovat bonus?

Odpovědnost za škodu nese vždy ten, kdo ji zavinil. Pokud škodu zavinil chodec tím, že nečekaně vběhl do silnice a motorista kvůli němu strhl volant a naboural jiné vozidlo a podaří se mu prokázat, že on sám se na vzniku nehody nijak nepodílel, tak bude za škodu odpovídat výlučně chodec. Způsobená škoda by pak mohla být uplatněna z pojištění občanské odpovědnosti, pokud toto pojištění bude mít chodec sjednané. Jinak zaplatí chodec škodu z vlastní kapsy.

V praxi bývá prokazování zavinění v těchto případech složité a velmi pečlivě se zkoumá i to, zda motorista nemá na zavinění nehody určitý podíl, například kvůli nepřizpůsobení rychlosti dané situaci, správnosti a přiměřenosti reakce na pohyb chodce a podobně.

Taková situace může dojít až k soudu, kde nehodu zkoumají znalci. Pokud bude přiznán podíl na zavinění i motoristovi a bude se způsobená škoda vyplácet z povinného ručení, pak se to motoristovi logicky promítne i do bonusu jeho snížením nebo malusu jeho zvýšením.

Když viník nehody ujede, zaplatí ČKP jen škody na zdraví. Můžete to nějak blíže specifikovat? Je tam zahrnuto třeba i o odškodnění ušlého výdělku, nebo náhrada za výpomoc v domácnosti?

U nehod způsobených provozem nezjištěného vozidla, za které odpovídá nezjištěná osoba, jsou z garančního fondu ČKP hrazeny škody na zdraví. Pokud tedy půjde o ušlý výdělek nebo výpomoc v domácnosti, pak i tyto nároky jsou z garančního fondu vyplaceny.

Škody na majetku a ušlý zisk jsou hrazeny, pouze pokud přesáhnou částku 10 tisíc korun a pokud současně došlo k vážné škodě na zdraví. Pokud jsou tyto podmínky splněny, pak poškozenému náleží odškodnění ve stejném rozsahu jako z povinného ručení. Pokud například dojde jen k poškození automobilu nezjištěným pachatelem, pak není možné hradit škodu z garančního fondu ČKP a motorista může získat plnění pouze z havarijního pojištění.

Jak se řeší situace, kdy viník nehody ujede, ale pak se sám přihlásí? Co když je podezření, že byl pod vlivem alkoholu?

Taková situace již nespadá do gesce ČKP. Řeší ji pojišťovna viníka, který se ke škodě přihlásil. Totéž platí, pokud viníka nehody vypátrala Policie ČR. Pokud by se prokázalo, že viník řídil pod vlivem alkoholu a tato skutečnost měla příčinnou souvislost s nehodou, pak by pojišťovna mohla vyplacenou náhradu škody regresovat (zpětně vymáhat) na viníkovi. Totéž právo může pojišťovna uplatnit za to, že viník nehodu neohlásil policii, pokud se jednalo o nehodu, kterou jí ohlásit měl. Ujet z místa nehody je rozhodně neslušné, protiprávní a vůbec se to nemusí vyplatit.

Co má dělat člověk, když dostane od České kanceláře pojistitelů (ČKP) dopis, že má nepojištěné vozidlo, ale on přitom auto před rokem prodal a má na to smlouvu?

Součástí výzvy k úhradě příspěvku nepojištěných do garančního fondu je i formulář pro hlášení nesrovnalostí ve výzvě. Formulář přesně navede adresáta výzvy k tomu, co má vůči ČKP doložit, aby mohl být případ ukončen. Vyplněný formulář pak stačí vložit společně s kopií potřebných dokumentů do předplacené obálky a poslat do ČKP.

Další variantou je vyplnit formulář prostřednictvím elektronického systému na webu ČKP, i zde je možné přiložit potřebné dokumenty v elektronické podobě. ČKP tyto skutečnosti prověří, v případě oprávněnosti námitky případ ukončí a zašle motoristovi omluvu.

Mění něco nový občanský zákoník na převodu vozidla, které koupím například v bazaru nebo od známého?

Nový občanský zákoník toto neřeší. Nicméně příští rok by měla být účinná novela zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 56/2001 Sb., která zásadním způsobem změní postup při registraci vozidla. Mělo by dojít ke zrušení takzvaných "polopřevodů". Zamezí se tím současné velmi nepříjemné praxi, kdy prodávající vozidlo v Centrálním registru vozidel (CRV) odhlásí, ale nový majitel ho nepřihlásí. Vozidlo je pak de facto vedené v registru jako auto bez majitele. Není proto z dat v CRV jednoznačně patrné, kdo automobil ve skutečnosti vlastní a odpovídá za něj. Nově bude nutné odhlásit vozidlo původním majitelem a přihlásit jej novým majitelem současně, v jednom kroku.