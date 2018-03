Kartami totiž zamíchal nový občanský zákoník. Potvrzují to pojišťovny a soudní rozhodnutí. Na jeden takový případ se soudním verdiktem poukázal čtenář iDNES.cz Martin Koloušek. Šlo o nehodu mladé řidičky s tragickým koncem. Na přechodu srazila starší ženu a vážně ji zranila. Neočistila si totiž od námrazy část předního skla, a ženu tak přehlédla. Zajistit výhled z auta je ovšem povinností řidiče. Zraněná žena zemřela v nemocnici.

Řidička byla odsouzena k podmíněnému trestu, nesmí čtyři roky řídit. Příbuzní zemřelé ženy se obrátili na soud a žádali finanční odškodnění za ztrátu blízkého člověka. Soud jim vyhověl a řidička nyní musí platit vysoké odškodnění v řádu milionů korun ze svého.

„Proč byla řidička kromě podmíněného trestu vězení ještě odsouzena k odškodnění pozůstalých? To by se mělo hradit z povinného ručení. Nebo je to jinak? K čemu takové pojištění pak je?“ napsal do redakci iDNES.cz Martin Koloušek.

Zjišťovali jsme proto, v jakých případech povinné ručení neochrání a s čím by měli řidiči počítat, aby se do takové situace nedostali.

Každý případ se řeší individuálně

Pojišťovny se shodují, že nejlepší prevencí je jezdit opatrně, ohleduplně a podle pravidel. Jenomže situace na silnicích nebývají tak ideální. Jen loni policie šetřila přes 103 tisíc dopravních nehod, při nichž bylo 502 lidí usmrceno, 2 339 osob zraněno těžce a 24 740 osob zraněno lehce. Celková hmotná škoda odhadnutá policisty na místě dopravních nehod dosáhla 6,3 miliardy korun.

Každý případ, který pojišťovny odškodňují z povinného ručení, je unikátní a vždy se jím zabývají specialisté. „Vychází se z mnoha podkladů, expertiz, z policejních protokolů. Vše se zkrátka důkladně zkoumá,“ říká Ivana Buriánková, tisková mluvčí České pojišťovny. Každopádně povinné ručení garantuje, že poškození dostanou kompenzaci nehledě na majetkovou situaci viníka.

„Asi prozatím největší škoda na zdraví je dopravní nehoda, kdy viník těžce zranil 41letého motocyklistu. Poškozený má nyní intelekt 10letého dítěte a omezenou svéprávnost. Na škodě bylo doposud vyplaceno přes 34 milionů korun. Největší položku do budoucna budou tvořit náklady na péči a na ztrátu na výdělku. Poškozený nicméně neměl před nehodou tak vysoký výdělek, ale pokud by šlo o špičkově placeného manažera či dobře vydělávajícího podnikatele, částky by mohly být mnohem vyšší,“ přibližuje mluvčí Allianz Václav Bálek.

Kdy musí viník hradit škodu ze svého

Důvodů, proč viník nehody musí hradit škodu ze své kapsy, je několik. Ve hře může být alkohol, jízda bez řidičského oprávnění, úmyslně způsobená škoda a další závažná provinění řidiče. V takových případech má podle zákona pojišťovna nárok uplatnit regresivní právo a požadovat po viníkovi, aby finanční odškodnění uhradil ze svého.

Ze své kapsy musí řidič hradit škodu i v případě, že měl sjednané povinné ručení s nízkým limitem, který nepostačí na pokrytí škod.

Pozor i na to, když vás někdo požádá, abyste mu auto půjčili, a pak způsobí nehodu pod vlivem omamných látek. „Neprokáže-li provozovatel, že toto chování nemohl ovlivnit, pojišťovna může požadovat úhradu újmy po kterémkoli z nich, odpovídající rukou a nerozdílnou,“ upozorňuje advokát Petr Svoboda, který spolupracuje s internetovým projektem Vašenároky.cz. Do stejného problému se můžete podle advokáta dostat rovněž v případě, kdy s vaším autem způsobí havárii někdo, kdo nemá řidičský průkaz, nebo o něj přišel a má zákaz řízení. I zde budete muset prokázat, že jste to nemohli ovlivnit.

Vážný finanční dopad může mít i další pochybení. „Pro viníka nehody je rovněž důležité, aby bez zbytečného odkladu po vzniku škody nehodu své pojišťovně oznámil a informoval ji, že proti němu je uplatňován nárok na náhradu škody či újmy,“ radí advokát Petr Svoboda. Jenomže skutečnost bývá jiná. „Viník někdy pojišťovnu o zahájení a průběhu trestního řízení opomene vyrozumět, a to je chyba, porušuje tím zákonnou povinnost,“ říká Renata Čapková, mluvčí České podnikatelské pojišťovny.

Spolupracovat s pojišťovnou a informovat ji o uplatňovaných nárocích na odškodnění je totiž velmi klíčové. Pojišťovna tak může vstoupit do hry, může se celého řízení zúčastnit jako řádný účastník procesu a pohlídat si, zda soudem přiznaná újma je odůvodněná a přiměřená. „V případě, že odsouzený viník v průběhu trestního řízení řádně spolupracuje a řídí se pokyny pojistitele, tak není důvod, proč by soudem přiznanou újmu pojišťovna neuhradila,“ říká Petr Milata z ČSOB Pojišťovny.

Odškodnění pozůstalých jde i do milionů

Pojišťovny přitom hlásí, že u nehod s následkem smrti nebývá odškodnění pozůstalých malé. „Ve většině případů se odškodnění nejbližších příbuzných v případě smrti pohybuje v rozmezí 250 až 500 tisíc korun. V odůvodněných případech však může být i vyšší,“ říká Nela Maťašeje, mluvčí Direct. V praxi se setkáváme s odškodněním pozůstalých ve výši, která se pohybuje řádově v milionech korun,“ potvrzuje Petr Milata, mluvčí ČSOB Pojišťovny. „Odškodnění za újmu na zdraví, bolestné nebo odškodnění pozůstalým vzrostly za posledních několik let na více než dvojnásobek,“ uzavírá Eva Svobodová, mluvčí pojišťovny Uniqa.

Zapamatujte si: