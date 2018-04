Povinné ručení: otázky a odpovědi

P odle čeho vybírat povinné ručení?

Je dobré se řídit následujícími kritérii:

- Výše škody, kterou pojišťovna kryje: pojistné limity na věcné škody jsou zákonem stanoveny na 18 milionů a 35 milionů korun na škody na zdraví, pojišťovny však nabízejí i vyšší limity, a to až 100 milionů korun. U většiny dopravních nehod bude základní krytí stačit, ale když například zaviníte srážku s autobusem, kde budou zranění s trvalými následky, a vy jim budete platit odškodnění, může se škoda vyšplhat do závratných výšek.

- Způsob hlášení pojistné události: kromě vyřízení škody na pobočce dnes nabízejí pojišťovny i možnost nahlásit ji přes telefon nebo po internetu.

- Rozsah asistenčních služeb: ověřte, jaké služby vám po nehodě pojišťovna nabídne zdarma, vždy by měly zahrnovat příjezd asistenční služby na místo nehody, odtah vozu, proplacení neplánovaného ubytování v hotelu nebo právní pomoc; některé pojišťovny poskytují za určitých podmínek asistenci i při poruše vozu.

- Rychlost likvidace pojistné události: zákonem stanovená lhůta pro pojišťovny jsou tři měsíce; ale například Česká pojišťovna slibuje, že je většinu škod schopna vyřídit do pěti pracovních dnů od chvíle, kdy obdrží všechny dokumenty potřebné k likvidaci. Vždy je důležité doložit pojišťovně vše potřebné, jinak se vyřízení nehody může hodně protáhnout.

L ze změnit během roku pojišťovnu?

Pojištění zaniká ve chvíli, kdy uplyne doba, na kterou bylo sjednáno, nebo pokud ho jedna ze stran nevypoví. Výpověď lze podat šest týdnů před koncem pojistného období, tedy před dnem, kdy dochází k automatické obnově pojistky, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak. Výpověď musí být podána písemnou formou. Jakmile jste smlouvu ukončili, musíte uzavřít do sedmi dnů novou smlouvu.

CHCETE ZMĚNIT POJIŠŤOVNU?

J ak ukončit povinné ručení při prodeji auta?

Pojistka nezaniká automaticky ani ji nelze převádět na další vůz (pokud si kupujete nový). Ve chvíli, kdy budete mít k dispozici doklad o prodeji, například z autobazaru nebo od přímého kupce, předejte ho pojišťovně a požádejte o ukončení pojistky. Pojišťovna vám vrátí zpět peníze za část roku, kdy pojistka už neplatí. Například: pojištění máte zaplaceno od ledna do konce prosince. Pojišťovně oznámíte v červenci, že jste auto prodali, a smlouvu vypovíte. Pojišťovna vám vrátí alikvotní část pojistky za pět měsíců, tedy srpen až prosinec.

Pozor, povinné ručení musíte platit, i když auto stojí v autobazaru, a to do té doby, než změní majitele, ať už je to kupec nebo přímo autobazar. Výjimkou je jen situace, kdy auto třeba přes zimu nejezdí a stojí v garáži. Pak to však musíte sdělit pojišťovně a odevzdat do úschovy poznávací značky vozu.

C o dělat, když způsobí škodu na vozidle, ale například i na nemovitosti, neznámé auto?

Podmínkou k tomu, aby mohla pojišťovna zlikvidovat škodu z povinného ručení viníka, je znát tohoto viníka. Pokud o něm nic nevíte, máte z tohoto pohledu smůlu.

P rodávám auto, ale zároveň už mám nové. Stačí mi jedno povinné ručení?

Nikoli, každý automobil musí mít vlastní povinné ručení. Musíte si tedy sjednat druhé povinné ručení. Bonusy se na něj však převedou až poté, co ukončíte první smlouvu, to znamená, ve chvíli, kdy původní auto prodáte. Abyste tratili na bonusech co nejméně, zvolte u nové smlouvy například čtvrtletní formu placení. Do první splátky se vám bonusy nezapočítají, do další – bude-li už staré auto prodané a povinné ručení vypovězené – ano.

P ři nehodě mi poškodí auto opilý řidič. Uhradí za něj pojišťovna škodu?

Ano, zaplatí. Vy přece nemůžete za to, že vás naboural opilec... Pojišťovna však bude požadovat částku zpět po řidiči, viníkovi nehody, který řídil opilý.

O d protijedoucího automobilu odlétne kamínek a rozbije sklo. Vztahuje se na takovou nehodu povinné ručení?

Museli byste mít o události jednoznačný důkaz, například policejní protokol potvrzující vinu řidiče nebo písemné doznání viníka. Bez toho máte smůlu. Proto je dobré sjednat připojištění čelního skla, případně škodu uplatnit z havarijního

pojištění.

J aké škody se platí z povinného ručení?

Z povinného ručení se platí nejen škody na voze nebo majetku třetích osob, ale i na jejich zdraví. Povinné ručení tedy kryje:

- věcné škody (škody na majetku způsobené provozem vozidla)

- škody na zdraví nebo usmrcením (například bolestné, náhrada za ztrátu výdělku při pracovní neschopnosti)

- škody, které mají povahu ušlého zisku

- právní zastoupení – pokud poškozený využívá právní zastoupení při uplatňování nároků na náhradu škody

- náklady na léčení zraněného vynaložené zdravotní pojišťovnou