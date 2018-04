Povinné ručení příští rok podraží

Oběti dopravních nehod budou mít od příštího roku na jednu stranu větší jistotu, že pojistka chybujícího motoristy bude stačit na zaplacení škod na majetku i zdraví. Především motoristé, kteří dosud využívají nejlevnějších pojistek s nižším krytím případných škod, si však od příštího roku připlatí řádově o stokoruny navíc.

Pojišťovny budou ručit za vyšší škody, a proto budou od motoristů vyžadovat více peněz. Novela zákona o pojišťovnictví navrhuje zvýšit minimální krytí škod způsobených motorovým vozidlem na 18 milionů u hmotných a na 30 milionů u zdravotních poškození.

Ministerstvo financí tak chce situaci na tuzemském trhu srovnat s podmínkami v zemích Evropské unie. Minimální sazby povinného ručení zatím kryjí hmotné škody do pěti a zdravotní do osmnácti milionů korun. Využívá je zhruba polovina z celkem 5,4 milionu motoristů.

"Lidé si často nepřipouštějí, že by mohli způsobit vyšší škody, ale ty nejsou žádné science fiction. Hlavně pokud jde o škody na zdraví nebo u náklaďáků," uvedl mluvčí České pojišťovny Václav Bálek.

NÁZOR FINCENTRA Provozování povinného ručení je pro pojišťovny zpravidla ztrátové. Pojišťovny jej zařazují do svého portfolia především proto, aby mohly poskytovat kompletní škálu pojistných produktů. Zisku pak dosahují v kombinaci s nabídkou ostatních druhů pojištění, zejména havarijního. Některé pojišťovny se postupně svého pojistného kmene povinného ručení vzdaly. Pojišťovny, které investovaly nemalé reklamní prostředky do získání klientů povinného ručení, přecenily tyto synergické efekty a vlivem růstu škod se poskytování povinného ručení pro ně stalo ztrátovější. Lze očekávat, že vynaložené prostředky chtějí získat zpět.

Nehodovost na českých silnicích loni vzrostla na 191 tisíc případů a v průměru každou sedmou hodinu při ní zemřel člověk.

V desetileté historii se loňský rok zapsal jako rekordní co do způsobených škod, které dosáhly téměř 8,9 miliardy korun. Z pohledu pojišťoven a pojištěných motoristů představují největší rizika škody na zdraví. Zejména u nich hrozí, že pojistky by nemusely na způsobené škody stačit.

"Celý systém odškodnění je v režimu občanského zákoníku. Platí se odškodnění bolesti a nároky na ušlý výdělek. Pokud při nehodě zahyne živitel rodiny, odškodňuje se nárok na ušlou výživu, ztráta nároku na důchod a podobně. Ty částky mohou jít do desítek milionů korun," uvedl šéf České kanceláře pojistitelů Jakub Hradec.