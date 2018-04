Povinné ručení provázejí spory

Odborníci však tvrdí, že pojišťovny nemají pro takový postup oporu v zákonech. "Jsem přesvědčen, že změny v pojistném lze udělat jen u nových smluv. Nové sazby se sice vyhlašují každoročně, ale z toho nevyplývá, že jsou měnitelné v průběhu platnosti smlouvy," tvrdí advokát Karel Friml.

Otázka účtování cen může výrazně ovlivnit názor klientů na jednotlivé pojišťovny. Ta, která by se doporučením kanceláře, které není závazné, neřídila, může poskytnou levnější služby než ta, která se jím řídit bude. Zdražení minimálního pojistného v příštím roce je přitom proti letošku vyšší v průměru o 650 korun.

Doúčtovávání cen považují za neoprávněné i někteří pojišťovací makléři. "Smlouva je jednorázová a v žádném případě ji nelze v průběhu měnit," soudí Ivo Tubl ze společnosti Tubl & spol.

Ministerstvo financí, které dohlíží na správné fungování pojišťoven, však podporuje názor kanceláře pojistitelů. Podle jeho úředníků je doúčtování cen správné.

"Není to změna pojistné smlouvy, kterou by navrhovala některá ze smluvních stran, ale je to změna, která vyplývá z regulačních ustanovení zákona," řekl šéf odboru dozoru nad pojišťovnami Václav Křivohlávek.

Změna smluvních podmínek musí být podle pravidel pojišťoven učiněna jen písemnou dohodou obou účastníků, což tedy podle názoru ministerských úředníků není tento případ.

Odborník na pojištění motoristů Friml však soudí, že výklad ministerstva financí není správný. "Problém, kde jsou názory pro a proti, nelze řešit jinak než soudním sporem. Soud by dal precedens pro otázku, kdo má pravdu.

Pokud by soud uznal takový zásah do platných smluv jako neoprávněný, musely by pojišťovny, které budou ceny doúčtovávat, peníze vracet. V takovém případě by totiž šlo o bezdůvodné obohacení.

Ačkoliv může jít u jednotlivců o stokorunové položky, v celkovém měřítku jde o stamilionové sumy. Zástupci pojišťoven vesměs říkají, že se hodlají řídit doporučením kanceláře a ministerstva. "Faktem je, že ani naši právníci nemají v tomto problému jasno," připustil zástupce jedné pojišťovny, který si nepřál být jmenován.