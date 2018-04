Povinné ručení bude dál zdražovat, může za to vyšší odškodné

Zdražení povinného ručení už na vlastní kůži pocítila například řidička Zuzana z Prahy, které její pojišťovna navýšila cenu o 37 procent. „Na to, že jsem nezavinila žádnou havárii, mi to přišlo dost. Pojišťovna zdražení zdůvodnila tím, že musela loni vyplácet celkové vyšší škody na zdraví. Porovnala jsem si tedy na internetu ceny i podmínky a šla jinam. Platit budu stejně jako předtím a podmínky jsou srovnatelné,“ říká klientka.

Jenže pojišťovny opravdu vyplácejí na odškodném víc. Česká podnikatelská pojišťovna uvádí orientační výši průměrného odškodného v posledním roce 600 tisíc korun, ČSOB Pojišťovna má případ, kdy pozůstalí po oběti dopravní nehody nárokují měsíční výživné téměř 250 000 korun.

Nejde však jen o odškodné, pojišťovny připomínají i povinný tříprocentní příspěvek do fondu zábrany škod, vysoký paušální poplatek za hodinu hasičského zásahu i to, že zrušený příspěvek nepojištěných řidičů do Garančního fondu ČKP bude třeba nahradit z pojistného.

Více či méně otevřeně tak o dalším zvyšování cen mluví většina pojišťoven. Neupřesňují výši zdražení, ale plánují účtovat víc zejména rizikovým skupinám klientů. Největší „šanci“ na to, že si připlatí, tak mají mladí lidé ve velkých městech a se silnými vozy. A to i v případě, že konkrétně oni sami jezdí bezpečně.

Kde přijít k zajímavým bonusům

Pokud budete chtít změnit pojišťovnu, je užitečné se poptat, jakou lze získat slevu v případě, že jezdíte bez nehod. Princip bonusů je takový, že za každý rok jízdy bez nehod získáte pětiprocentní slevu na pojistném. Jejich prostřednictvím lze v zásadě dojít k poloviční slevě (měli byste se k ní projezdit za 10 let).

Některé pojišťovny však nabídnou maximální slevu rychleji nebo umožní vyjezdit bonus až 60procentní. Naopak za nehodu naúčtují pojišťovny malus a pojistné zvýší. Měsíce bez nehod se evidují v databázi škod, který zřídila Česká kancelář pojistitelů. Nelze tedy například při uzavírání nové smlouvy prohlásit, že jezdíte bezpečně, když to není pravda.