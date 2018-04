Povinné ručení se razantně vylepšuje, už nejen o slevy či bonusy

Čtyři pojišťovny přišly s revoluční novinkou. U nehod, kdy je viník známý, vyřídí pro klienty pojistnou událost přímo samy. Bez průtahů jim vyplatí i peníze za škodu. Česká pojišťovna (ČP) začne novou službu poskytovat od 27. září, Direct Pojišťovna od 13. září a Kooperativa i Allianz pojišťovna odstartují novinku od října.

Přímá likvidace škod je hozená rukavice



Odpadne tak svízel, kterou na vlastní kůži pocítila již řada motoristů. Řidič, který nehodu nezpůsobil, se totiž musel vždy postarat o likvidaci pojistné události u cizí pojišťovny sám. Pokud ale viník nehody škodu své pojišťovně hned nenahlásil, poškozený řidič se dočkal výplaty peněz až za několik měsíců.

"Myšlenka přímé likvidace škod bez ohledu na zavinění je budoucností povinného ručení," říká výkonný ředitel ČP Pavel Řehák. "Aby systém mohl dobře fungovat, musí se sjednotit likvidační postupy pojišťoven," poznamenává předseda představenstva Allianz pojišťovny Jakub Strnad. "Očekáváme, že nás budou následovat i další pojišťovny," dodává Ján Čarný, generální ředitel Direct Pojišťovny.

Podle svých mluvčích zvažuje vyřizování škody za své klienty i ČSOB Pojišťovna a Uniqa. Naproti tomu Česká podnikatelská pojišťovna o zavedení této služby zatím neuvažuje. Pojistitelé se přitom shodují, že u povinného ručení s touto novou službou už nebude hrát roli jen samotná cena, ale i kvalita servisu při likvidaci pojistné události.





Víte, že: • Povinné ručení se zrodilo již za Rakouska-Uherska v roce 1908. V té době u nás jezdilo celkem 300 automobilů.

• Nyní jezdí po našich silnicích 6,5 milionu vozů s povinným ručením. Zdroj: archiv, Allianz pojišťovna

Povinné ručení ochrání auto i před živly a zvěří



Allianz pojišťovna přichází od října i s dalším zajímavým vylepšením. V povinném ručení ochrání řidičům například i riziko škody, které na autě způsobí živly, jako je povodeň, krupobití či pád stromu. Po Kooperativě je tak druhou tuzemskou pojišťovnou, která tato rizika do povinného pojištění auta vůbec zařadila. Allianz ale přihlíží nejen ke škodám vzniklým na území České republiky, ale po celé Evropě a bez spoluúčasti, takže motorista dostane škodu zaplacenou do poslední koruny.

Další novinkou Allianz je i to, že z povinného ručení uhradí škodu až do výše 100 tisíc korun, kterou na autě způsobí jakékoliv zvíře. Například když kuna prokouše elektroinstalaci nebo poškodí brzdový a chladicí systém automobilu. A obdobně jako Generali pojišťovna odškodní Allianz nově i střet auta se zvěří. Může přitom jít nejen o srnku či domácí husu, ale třeba i o exotické zvíře, které uprchne ze zoologické zahrady.

Zajímavou novinkou je i to, že řidič již nechrání povinným ručením jen své okolí, ale sám sebe. Allianz zařadila do pojistných balíčků Optimal a Exkluziv také úrazové pojištění samotného řidiče. Po autonehodě s trvalými následky, kdy řidič zůstane upoutaný na vozíku nebo třeba oslepne, vyplatí pojišťovna jednorázově až půl milionu korun a po deset let také roční rentu ve výši až 30 tisíc korun.

Odtah auta i náhradní vůz již u několika pojišťoven



Pojišťovny si nyní začaly výrazněji konkurovat i asistenčními službami. U České pojišťovny lze od 27. září získat k povinnému ručení například bezplatný odtah vozidla až do vzdálenosti 500 kilometrů a je-li auto nepojízdné navíc i bezplatné třídenní zapůjčení náhradního vozu.

Allianz rovněž zajistí odtah vozu a náhradní auto poskytne klientům až na pět dnů. Stejnou asistenční službu poskytne i Kooperativa, zapůjčení náhradního auta zajistí pro klienta na celou dobu opravy. K povinnému ručení přidala Kooperativa od října navíc i bezplatné právní poradenství.

Generali rozšiřuje nově asistenční služby o případy jako je vybití akumulátoru, zlomení či ztráta klíčů nebo záměna pohonných hmot. Zajistí i tlumočení, pokud se řidič dostane do potíží v cizině.

Zajímavé slevy při jízdách po Česku a jen v sezóně



Na cenová zvýhodnění pro řidiče, kteří používají auto jen v období od března do listopadu, sází Direct pojišťovna. Poskytne slevy nově i těm, kdo jezdí výhradně po tuzemských silnicích. V obou případech sleví pojišťovna z ceny povinného ručení od října vždy devět procent a slevy lze sčítat.

Kdo jezdí výhradně po Česku a navíc pouze v sezóně, může tak ušetřit 18 procent z ceny pojistky. Auto je přitom pojištěné po celý rok. Jestliže ale řidič způsobí havárii mimo sezónu, tedy v průběhu prosince až února, nebo nabourá mimo území Česka, bude na něm pojišťovna uplatňovat spoluúčast ve výši 20 tisíc korun.