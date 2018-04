Povinné ručení už klesat nebude. Pojišťovny lákají na novinky

Povinné ručení za polovinu si můžete vyjezdit už za osm let. A třeba Wüstenrot, Triglav a Slavia pojišťovna nabízejí bonus až 60 procent. Dál však ceny klesat nebudou. Jediný, kdo v novém roce výrazněji zlevnil, je Axa. Pojistka, která by v říjnu loňského roku stála 6 690 korun, u ní zlevnila na 4 335 korun.

Namístě je však dodat, že srovnatelnou nižší cenu držela většina ostatních pojišťoven už loni. "V sazbách povinného ručení nelze do budoucna předpokládat další pokles, tomu nenapovídá celkový vývoj odvětví a nepodporují ho ani další ekonomické okolnosti," říká Jan Marek z České pojišťovny.

Důležitější je řidič než auto

To však nemění nic na tom, že pojišťovny usilují o klienty. Snaží se přicházet s výhodami, které nejsou finančně příliš nákladné nebo sice něco stojí, jsou však prevencí vysokých škod, takže v budoucnu přinesou nižší nároky na peníze vyplácené za nehody.

Téměř všichni (kromě Kooperativy) posuzují řidiče víc než auto. Při stanovení ceny hledí na to, kdo bude auto řídit. Zajímá je především věk, bydliště, ale i počet dětí či způsob obživy. Výrazněji k takzvané segmentaci od letoška přihlíží třeba Wüstenrot.

Fakta 6,76 milionu vozidel má v ČR sjednáno povinné ručení.

Odhaduje se, že 200 tisíc aut povinnou pojistku nemá.

Axa nabídne nejvyšší bonus klientům nad 30 let, kteří nezpůsobili žádnou nehodu v posledních pěti letech – to je výhoda třeba pro ty, kteří sice řídí, ale vlastní auto (a tím pádem vlastní bonus) neměli hned po plnoletosti.

K výraznému kroku v nabídce se chystá Triglav. Od 1. dubna bude mít dva tarify: s vyšším a s nižším pojistným krytím. Dosavadní pojistka kryla škody do 50 milionů korun, nově bude levnější pojistka krýt škody 35/35 milionů korun (zdraví/majetek). Dražší 70/70 milionů korun.

Pro ty, kteří se bojí zdražování pojistek, připravila Česká pojišťovna garanci pevné ceny pojištění na další tři roky. A to dokonce i ve chvíli, kdy způsobíte první nehodu. Nabídka se týká varianty Exklusiv.

Nové lákadlo: chytré technologie

Pojišťovny objevují kouzlo chytrých telefonů a připravují pro své klienty aplikace, které jim mohou usnadnit správu pojistných smluv či hlášení pojistných událostí na dálku.

Klienti Allianz mají například v chytrém mobilu možnost nacvičovat průjezd křižovatkami – nácvik nanečisto je jistě přínosem pro to, aby v reálu ubylo nehod. V chytré aplikaci většiny pojišťoven je informace o první pomoci, vyhledání pobočky, možnost prohlédnout pojistné podmínky.

Prostřednictvím telefonu můžete i vyplnit záznam o dopravní nehodě. Takovou službu nabízí například Česká pojišťovna a Axa. To je sice pohodlné a rychlé, nic to však nemění na tom, že podle zákona je třeba, aby záznam o nehodě vyplnili účastníci i písemně a podepsali jej. Mobilní aplikace jim však poradí, co a kam zapsat.

Chytrou aplikaci mají pro klienty i Direct a Kooperativa, v nejbližší době ji poskytne klientům i Uniqa a ČPP.

Krabička, která při nárazu upozorní pojišťovnu

Uniqa nabízí nové autopojištění SafeLine. Malá krabička v autě bude sloužit jako indikátor nárazu. Při nehodě se tak operátoři v pojišťovně dozvědí, že se něco stalo, a budou volat majiteli vozu. Pokud se jim s ním nepodaří spojit, povolají záchrannou službu na místo, které bude možné určit díky GPS systému. Podobně bude možné lokalizovat vůz při krádeži.

"SafeLine umí rovněž kalkulovat pojistné v povinném ručení i havarijním pojištění podle ujetých kilometrů a typu komunikací. Sváteční řidiči ušetří vedle jiných slev až čtvrtinu na pojistném," popisuje Eva Svobodová z pojišťovny Uniqa. Instalace zařízení ovšem stojí jednorázově do 15 tisíc korun, další provoz vyjde na čtyři až šest tisíc korun ročně. V ceně může být například automatické vedení knihy jízd a podobně.

Dárky: hasicí sprej i bezpečnostní karta

Direct přichází s dvěma marketingovými akcemi. První je odměna dva měsíce zdarma těm, kteří uzavřou pojištění do konce března. Druhá je možnost získat pojistku pro případ poškození vozu kvůli špatného stavu silnic.

Hasičská vzájemná pojišťovna daruje novým klientům hasicí sprej a Slavia pojišťovna připravila pro klienty samolepky označující, že za stínítkem okna je informační karta s plánkem auta, která v případě nehody pomůže záchranářům při vyprošťovacích pracích.