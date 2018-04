Povinné ručení – vztahuje se také na cizince?

Povinnost uzavřít pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti má každý vlastník nebo spoluvlastník tuzemského vozidla. Tuto povinnost má i řidič cizozemského vozidla evidovaného v cizím státě provozující své vozidlo v České republice. Výjimku tvoří řidič cizozemského vozidla, který je držitelem platnévydané pojišťovnou v cizím státě a řidič, jehož pojištění odpovědnosti je zaručeno kanceláří pojistitelů cizího státu.Ostatní řidiči cizozemských vozidel jsou ze zákona povinni uzavřít při vstupu vozidla na území České republiky s Českou kanceláří pojistitelů pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem cizozemského vozidla na území České republiky. Toto pojištění se nazývá hraniční pojištění.je upraveno v zákoně č.168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, který upravuje právní vztahy v oblasti tzv. „povinného ručení“.se uzavírá zaplacením pojistného, a to na dobu pobytu vozidla na tomto území, nejméně však na 15 dnů. Bez hraničního pojištění neumožní Policie České republiky jízdu cizozemského vozidla na našem území. Doklad o uzavření hraničního pojištění obdrží řidič od Kanceláře pojistitelů.V případech škodné události způsobené provozem cizozemského vozidla hradí náhradu způsobené škody Česká kancelář pojistitelů z tzv. garančního fondu. Poškozený uplatňuje své právo proti ní stejným způsobem jako by svůj nárok uplatňoval proti příslušné pojišťovně.Cizinec při příjezdu do ČR by tedy měl uzavřít hraniční pojištění. Při neuzavření tohoto pojištění by mu hrozila pokuta ve výši trojnásobku pojištění, které zaplatit měl, nejméně však 10 000 Kč. Pojišťovací místa České kanceláře pojistitelů jsou na všech hraničních přechodech a v některých městech ČR. Hraniční pojištění je poměrně drahá záležitost, proto může být – pokud je pobyt cizince v ČR delší - výhodnější zařídit si u Policie změnu značky na auto (modrožlutá) pro cizince trvale žijící v ČR. Bude to pravděpodobně ale asi znamenat proclení a zdanění vozidla, podmínky sdělí na celní správě a dopravním inspektorátu Policie ČR. Znamená to ale také to, že pak bude možné uzavřít normální pojištění odpovědnosti u pojišťovny (), což je zhruba 1-9 tis. Kč na rok podle typu auta (obsahu motoru).Tento text vypracovala ČS-Živnostenská pojišťovna