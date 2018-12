Zdražování pojistného se řidičům nelíbí, pojišťovny se proto snaží

O tom, že povinné ručení bude zdražovat, se mluví už několik let. S rostoucím počtem aut na českých silnicích (od roku 2013 je jich o celý milion víc) stoupá i počet nehod. Současně jsou auta dražší, takže pojišťovny vyplácejí vyšší částky a logicky chtějí od klientů vybrat více peněz. Přitom vědí, že klienti nesou zdražování nelibě, proto se snaží v povinném ručení nabízet čím dál více výhod.

Dávno už neplatí pravidlo „zaplatím co nejlevnější povinné ručení, beztak je to pojistka pro někoho jiného (toho, koho nabourám)“. Standardem je dnes to, že asistenční služby jsou poskytovány i viníkovi nehody a dokonce se jich mnohdy dočkáte nejen v případě nehody, ale i při poruše vlastního auta či chybě řidiče.

Zavoláte, asistence k vám vyšle vozidlo, mechanik buď závadu na místě opraví, nebo auto odveze do servisu či k vám domů. Pojišťovna zaplatí výjezd a práci do limitu, který máte sjednaný. V některých případech dokonce můžete počítat se zaplacením noci v hotelu, než celou situaci vyřešíte.

Lepší limity, lepší asistence

Nárok na takovou asistenci má ve většině případů i ten, kdo si platí jen „nejlevnější“ povinné ručení. Pojišťovny však doporučují zvolit si raději lepší sazbu s vyššími limity. Oceníte to, když nabouráte nové či luxusní auto nebo při nehodě dojde k újmě na zdraví – odškodné v souladu s novým občanským zákoníkem prudce poskočilo.

Navíc pojistné s dvojnásobnými limity rozhodně nestojí dvojnásobnou cenu, je relativně levnější. Například když u České pojišťovny vyjde u varianty 35/35 milionů pojistné na 7 200 korun, u limitu 150/150 milionů zaplatí klient jen o tisícovku víc – 8 200 korun. Základní tarif je přitom bez asistence, zatímco v lepší variantě má klient v ceně spoustu služeb, práci mechanika tři hodiny, odtah do 20 tisíc korun, vyproštění vozu, náhradní auto na pět dnů.

Rizikoví klienti si připlatí

Dobrou zprávou je, že pojišťovny nezdražují plošně. Za povinné ručení připlatí hlavně řidiči, kteří opakovaně působí škody. Pojišťovny u nich důsledně využívají malusů a nepřiznávají jim slevy, které má v kompetenci prodejce. Podívejte se na modelové situace, kolik může stát povinné ručení.

Příklady povinného ručení

Dražší pojistné nemají jen ti, kteří přímo bourají, ale i ti, kdo jsou z hlediska statistik rizikovější, že by bourat mohli. Začínající řidiči a řidiči z velkých měst jsou prvním cílem. Nejvíc za pojištění vozu typicky zaplatí dvacetiletý mladík z Prahy, který řídí silné auto a třeba už má za sebou nehodu, kterou zavinil. S nižší částkou než 10 000 korun za rok by takový klient neměl počítat.

Když naopak patříte do kategorie „starší řidič z malé vsi“, můžete být v klidu. Jestli vám na další období přijde vyšší předpis pojistného, bude to zdražení nejvýš o desetikoruny ročně.

Tipy na snížení ceny

Podívejte se na internetové srovnávače. Když nabídnou nižší cenu, ještě si překontrolujte, zda jde o standardní pojištění, tedy zda má stejné limity a asistenci jako běžná nabídka pojišťovny.

Nebojte se říct si o slevu. Obchodníci mívají jistou vůli, aby vám mohli dát lepší cenu. Říká se tomu obchodní sleva. Pokud budete sjednávat povinné ručení i havarijní pojištění, domluvte si obojí u stejného ústavu. Kromě toho, že získáte slevu za propojištěnost, oceníte to v případě nehody. Budete jednat s jednou pojišťovnou a s jednou asistenční službou. Teď vám to přijde jako maličkost, ale ve stresu vedle poničeného auta to bude úleva k nezaplacení.

Hlášení přes mobil

Když si do mobilu stáhnete aplikaci pojišťovny, můžete přes ni ohlásit pojistnou událost a hned i nahrát fotky auta ke svému případu. A to vás ještě mobil bude sám navádět, abyste vyfotili to, co je potřeba.

Samozřejmě totéž můžete obvykle udělat i přes počítač, mobil je však víc při ruce. „Důležitá je také jednoduchost přihlášení. U webového portálu je třeba zadávat přihlašovací jméno a heslo, mobilní aplikace vše zjednoduší na PIN či dokonce otisk prstu či obraz tváře,“ doplňuje Václav Bálek z pojišťovny Allianz.

Aplikace navíc dokážou třeba sledovat, jak dobře řídíte. Aplikace Axa Drive slouží nejen klientům této pojišťovny, stáhnout si ji může zdarma každý. A pak se bude kochat přehledem, odkud a kam jel, jak rychle, jestli jel plynule, zda dobře brzdil. Zatím je to spíše pro hračičky, ale podle informace České kanceláře pojistitelů budou pro určení rizikovosti klienta styl jízdy možná zohledňovat i samy pojišťovny.

A tady je několik situací, které se mohou stát každému z nás:

1. Dohodli jsme se přece

„Paní s mobilem do mě nabourala v koloně při popojíždění. Vyměnili jsme si telefony, abychom nezdržovali ostatní. Když jsem se jí ozval, vše popřela,“ stěžuje si jeden z poškozených. Pokud nemá svědky, má smůlu, ale i s nimi to bude komplikované.

Rada zní: Vždy trvejte na vyplnění formuláře o nehodě. Dejte blikačky a trojúhelník a smiřte se s tím, že prostě chvíli ostatní řidiče zdržovat budete. Pak si hned prostřednictvím stránek České kanceláře pojistitelů ověřte podle registrační značky viníka, že je auto pojištěno a zjistěte, u které pojišťovny. Když viník ujíždí, vyfoťte registrační značku a volejte policii.

2. Nevěděla jsem, co je s autem

„Po nehodě mě odvezli do nemocnice. Když jsem se probrala, vůbec jsem nevěděla, co je s autem,“ zní často od poškozených. Tím, že jsou po nehodě v bezvědomí, nehodu nemohou nahlásit a pojišťovna o ní samozřejmě neví. Auto se v tom případě ocitne na policejním odstavném parkovišti a policie vám o tom dá záznam.

A co v takovém případě dělat? Až budete v pořádku, zkontaktujete pojišťovnu, vysvětlete situaci a dál postupujte podle pokynů. K proplacení poplatku na parkovišti budete potřebovat lékařskou zprávu.

3. Musela jsem sama řešit odtah

„Zavinila jsem nehodu v zahraničí. Sama jsem se domlouvala s odtahovou službou, kam mají auto odvézt, zajišťovala jsem i odtah do ČR,“ přibližuje jiný problém řidička.

Co dělat? Jste ve stresu a asistence spěchá, protože další volající čekají. Nedbejte, nechte si vše vysvětlit a chtějte přesně vědět, kdo, co a za kolik bude zařizovat a na co všechno máte nárok. Někde je asistence už u povinného ručení, jinde využijete havarijního pojištění. Pro tento případ je výhoda, když máte obě smlouvy u jednoho ústavu. Asistence ví, na co máte nárok, vysvětlí vám, kolik by vás stál případný odtah nad limit. Když neznáte kontakt, použijte číslo 1224, podle registrační značky auta vás přesměrují na správnou pojišťovnu.

4. Za jeden manévr účtovali dvě spoluúčasti

„V koloně jsem ťukl do auta před sebou, v panice pak dal zpátečku a odnesl to i zadek auta. Pojišťovna ale tvrdí, že jde o dvě události a účtuje mi dvakrát spoluúčast,“ podivuje se pojištěný motorista.

Jak to tedy je? Ačkoli šlo o jednu paniku a události byly v těsném časovém sledu, má pojišťovna pravdu. Jde o dvě události, plnit se bude z havarijního pojištění. Ale kdybyste například dostal smyk, byla by to jedna událost, i kdybyste si vůz obouchal z více stran.

5. Půjčil jsem auto

Otázka: Kamarád jel mým autem a zavinil nehodu. Pojišťovna mi teď chce zdražit pojistné, má na to právo?

Co dělat? Půjčit někomu auto je vždy rizikové. Naúčtování malusu v případě nehody, kterou zaviní někdo jiný, je jednou z nich.

6. Bratranec podepsal formulář

Půjčil jsem auto bratranci a stala se nehoda, při které sepsali s viníkem záznam o nehodě, ale teď se škoda ukázala být závažnější. Jak dále postupovat?

Řešení: Pamatujte, že pokud majitel auta není u nehody, je třeba vždy volat policii a sepsat úřední protokol. V rámci rodiny žijící v jedné domácnosti (manžel - manželka) se obvykle toleruje i podpis příbuzného. Pokud pojišťovna odmítne plnit vyšší škodu s odkazem na to, že nebyla volána policie, můžete se soudit. Nikoli však s pojišťovnou, ale s bratrancem.

7. Bourala jsem s vozíkem

Couvala jsem a otočila volant na špatnou stranu, vozíkem jsem poškodila vedlejší auto. Pojišťovna mi účtuje malus, ale přiřazuje ho k mému osobnímu autu, nikoli k vozíku (který má pojištění levnější). Je tento postup v pořádku?

Jak to tedy je? Pojišťovna je v právu. Obvykle má totiž odpovědnost tažné vozidlo. Z odpovědnosti sjednané pro vozík by se plnilo, kdyby ke škodě došlo ve chvíli, kdy nebyl připojený k autu - třeba by byl špatně zajištěný, rozjel se z kopce a poškodil jiná auta.

8. Odtažení není vyproštění

Otázka: Měl jsem nehodu a auto skončilo v příkopu. Pojišťovna proplatila odtah do servisu, nikoli však vyproštění auta z terénu, má na to právo?

Odpověď: Je to trochu byrokracie. To, čemu běžně lidé říkají odtah vozu, se teoreticky skládá z vyproštění, naložení, odtahu a složení auta. Pokud máte v asistenci uvedený jen odtah, ostatní zaplatíte sami. Ne všechny pojišťovny postupují takto striktně, když se se všemi úkony vejdete do sjednaného limitu, obvykle vše proplatí.

9. Odřel jsem auto při zajíždění do garáže

Při vjíždění do garáže rodinného domu se mi přivřely dveře a já odřel auto. Pojišťovna mi nechce škodu zaplatit.

Co dělat? Autopojištění funguje při provozu na pozemních komunikacích. Když škoda vznikne na soukromém pozemku (ale třeba i na závodním okruhu), pojišťovna plnit nebude. Pozor, výluka platí i při účasti v organizovaném závodu, byť probíhá na normální silnici.

10. Poškození se obracejí na mě

Bourala jsem. Poškozená byla lehce zraněná. Místo pojišťovny se však obrací na mě.

Co teď? Pokud je při nehodě zranění, výslovně to uveďte do záznamu o nehodě. Pak se bude plnit z povinného ručení viníka. Když to neuděláte, pojišťovna plnění odmítne. Poškozený pak může vyvolat občansko-právní spor. V takovém případě pojišťovnu ihned kontaktujte, aby mohla být sporu přítomná. Když soud určí, že má poškozená pravdu, pojišťovna za vás zaplatí.

11. Pomohl jsem v nouzi, teď mám škodu

Pomohl jsem odtáhnout nepojízdné auto. Jeho řidič nedobrzdil a naboural mě. Pojišťovna ale nechce plnit z jeho povinného ručení.

Co se stane? Pojišťovna v takovou chvíli využije analogie s přívěsem nebo vozíkem. Za jeho provoz odpovídá řidič tažného auta. Když si nabouráte auto vlastním přívěsem, také nic nedostanete. Pokud se na úhradě nedohodnete s majitelem taženého auta, zbývá vám jen jít s případem k soudu.

Konzultace: Kooperativa, Global Assistance, Generali, Suri , Broker Consulting