Zdražujeme povinné ručení, hlásí pojišťovny řidičům

"Neškodičům" stoupne cena jen mírně, například Allianz se chystá zdražit o tři procenta. Mluvčí Václav Bálek připodobňuje: "Zdražení vychází asi na tři litry benzinu za rok."

Podle internetového porovnávače ceskepojisteni.cz však ceny povinného ručení stouply od loňského podzimu v průměru o čtvrtinu. Jak uvádí Pavel Rovnovský, ředitel portálu, majitelé slabších vozů v obcích mohou sice oproti loňsku ušetřit asi tři procenta, u silných aut ve městech se však zdražovalo i o 37 procent.

Víc peněz, ale lepší služby

Ještě donedávna byla přitom nízká cena hlavním tahákem. Zdá se však, že pojišťovny to v honbě za klientem přehnaly a ceny nasadily příliš nízko. Povinné ručení jim teď nepřináší předpokládané zisky, dokonce se ozývají hlasy, že je pro ně ztrátové. "V poslední době se množí případy opravdu vysokých úhrad. Za nehodami zůstávají částky za odškodnění, zejména u škod na zdraví, které stoupají do desítek milionů korun," vysvětluje Jan Marek z České pojišťovny.

Podzimní reklamní kampaň na povinné ručení už nemluví o tom, kde smlouvu pořídíte absolutně nejlevněji. Letos jde o to, abyste za své peníze dostali co nejvíc služeb. Pojistky v sobě zahrnují asistenční služby, částečně suplují i havarijní pojištění (ne že by klient dostal peníze, když zaviní nehodu, ale riziko odcizení či poškození živly zahrnuto bývá).

Přicházejí ke slovu malusy

Kdo bourá, ten by měl platit víc než takzvaný "bezeškodní řidič" a pojišťovna by měla uplatnit takzvaný malus. Skutečností však je, že ty nebyly až donedávna mezi pojišťovnami příliš populární, nikdo nechtěl být moc zlý. Mnoho ústavů například první incident odpouštělo. Nyní však pojišťovny říkají, že malusy jsou nezbytné. "V řádech až desítek procent si připlatí škodící a opakovaně škodící řidiči," sděluje Renata Čapková z České podnikatelské pojišťovny.

Neplatíte? Jděte!

Pojišťovnám dělá starost ještě jedna věc. Stále roste počet problémových klientů, kteří neposílají peníze včas. U neživotního pojištění (kam povinné ručení patří) je podle statistik úspěch držet podíl takových klientů na 25 procentech.

S tím se pojišťovny rozhodně nechtějí smířit a intenzivně problémové klienty oslovují. To je však věc, která zvyšuje náklady a zdražuje pojištění ostatním řidičům. Zatím to pojišťovny neříkají příliš nahlas, ale na neplatící klienty budou přísnější. Třeba Petr Baný z pojišťovny Triglav vysvětluje: "Snažíme se dlouho klienty 'rozplatit' po dobrém. Když už však dojde k výpovědi z důvodu neplacení, pak zákazník, se kterým jsme takto ukončili smlouvu, u naší pojišťovny podruhé šanci nedostane."