Ceny nového povinného ručení stouply v průměru o 13 procent

Přestože pojišťovny již druhým rokem upozorňují na zdražení, ceny povinného ručení jsou historicky nejnižší. Například v roce 2006 stálo průměrně 3 953 korun, zatímco v roce 2013 bylo o 1 258 korun levnější. "Oproti období před rokem stouply ceny povinného ručení o 20 procent. Ovšem nikoli plošně. Od září 2013 jsme zavedli detailnější segmentaci jak podle výkonu vozidla, tak podle věku či místa bydliště klienta," vysvětluje Helena Dušková z pojišťovny Wüstenrot.

Zdražení o 10 až 25 procent uvádějí všechny pojišťovny. Dosud ještě nesáhly na běžící smlouvy, zdražují zejména novým zákazníkům. Dražší pojistku mohou podle údajů České asociace pojišťoven čekat mladí lidé do 30 let a ti s malými auty se slabší kubaturou do 1 350 cm³.

Cenovou fixaci umí i povinné ručení

Pojišťovny na jednu stranu informují o chystaném zdražení, na stranu druhou chtějí přilákat co nejvíce klientů. Novým trendem je tedy slib zachování dnešních cen po určitou dobu.

Takzvanou fixaci znáte třeba z hypoték či cen energií. U povinného ručení ji nabízí Allianz. Podmínkou však je, že smlouvu sjednáte přímo s obchodním zástupcem (na internetu k dispozici není). Vystavujete se tak mírnému riziku, že navíc přikoupíte i nějakou další pojistku, se kterou jste původně nepočítali.

Česká pojišťovna přidává fixaci automaticky k prémiovým typům povinného ručení, to jsou ty s vyššími limity, ale samozřejmě i vyšší cenou. Uniqa má pro ty, kdo se pojistí v nejvyšším tarifu 150/150, fixaci na pojistné po celou dobu trvání smlouvy. Allianz k fixaci na tři roky přidává dokonce slevu.

Je třeba pojistit se na víc?

Ze strany pojišťoven nejde jen o plané strašení vyššími cenami, důvodů ke zdražení je několik. Kromě ztráty, kterou pojišťovny pociťují, musí od ledna odvádět povinný příspěvek tři procenta z vybraného pojistného hasičům a očekává se, že budou plnit i vyšší škody. Podle nového občanského zákoníku je totiž poškozeným přiznáváno podstatně vyšší odškodnění u škody na zdraví. Novinkou je například náhrada bezplatných prací, které poškozený vykonával pro někoho jiného.

Představitelé České kanceláře pojistitelů proto zdůrazňují, že by řidiči měli využívat vyšších pojistných limitů. Ze zákona je nejnižší možný limit pojistného plnění 35 milionů korun pro škody způsobené na majetku a 35 milionů pro škody na zdraví. Pojišťovny však nabízejí i smlouvy s limity 150/150 milionů korun.

"Jako hlavní motivace k využívání vyšších limitů bude fungovat nedávné rozhodnutí Nejvyššího soudu, který ohodnotil cenu průměrného lidského života na 10 milionů korun. Každý by měl zvážit, zda bude riskovat a případnou větší škodu zaplatí ze svého, nebo si raději zvolí vyšší limity. Klientům doporučujeme alespoň limit 70/70," informuje Milan Káňa z Kooperativy. Doplňuje přitom, že škody nad 100 milionů zatím v Česku neřešili. Vyšší riziko hrozí, pokud tuzemští klienti způsobí škodu cizinci.

Limit pro každého zraněného

Sjednání dvojnásobných limitů vůbec nemusí znamenat zdvojnásobení ceny pojistky. U Uniqy stojí například 50letého muže z Ostravy s pět let starou octavií ročně 3 868 korun při základním limitu 35/35 milionů. Když si však pořídí pojištění s limitem 100/100 milionů, zaplatí ročně jen o 348 korun více.

"U škod na zdraví se však limity počítají zvlášť pro každou zraněnou, nebo usmrcenou osobu," dodává pro úplnost Jakub Hradec z České kanceláře pojistitelů. Když máte základní povinné ručení, způsobíte nehodu a v druhém autě se vážně zraní čtyři dobře vydělávající manažeři, není ještě jisté, že limit překročíte. Pojišťovna totiž bude platit až 35 milionů každému z nich.

Pokud tedy máte auto hlavně na to, aby vás přiblížilo k supermarketu v malém městě, základní limit by vám měl bez problémů stačit.

Co pojišťovny připravily na jaro