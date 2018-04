V ČR je povinné zdravotní pojištění odděleno od pojištění sociálního, odděleno je i jeho financování organizované prostřednictvím zdravotních pojišťoven (VZP a další např. oborové zdravotní pojišťovny). V rámci tohoto povinného zdravotního pojištění jsou kryty náklady na potřebnou zdravotní péči, jejíž rozsah je stanoven zákonem o všeobecném zdravotním pojištění.

Pojistné na zdravotní pojištění platí pojištěnci (zaměstnanci, OSVČ, ostatní osoby z titulu občanství ČR nebo trvalého pobytu v ČR), dále pojistné platí zaměstnavatelé za osoby, které zaměstnávají, a za některé další stanovené osoby platí pojistné stát (jsou to např. nezaopatřené děti, důchodci, osoby na mateřské dovolené, uchazeči o zaměstnání, osoby konající službu v ozbrojených silách, osoby ve vazbě, ženy v domácnosti pečující o dítě do věku 7 let nebo o dvě a více dětí do 13 let, osoby pečující o těžce zdravotně postiženou osobu, a další).