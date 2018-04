Povinnost platit nekončí daněmi

Platit si nemocenskou povinné není, avšak posílat zálohy na důchodové pojištění mají všichni podnikatelé, kteří si vydělali za rok 2004 více než 40 410 korun. „Minimální záloha, se kterou je třeba každý měsíc počítat, je 1192 korun za důchodové pojištění a 178 za nemocenskou. Ten, kdo má podnikání jako vedlejší činnost bude posílat zálohu 530 korun na důchodové pojištění a 79 na nemocenské,“ říká tisková mluvčí České správy sociálního zabezpečení Štěpánka Mikešová.

Bez ohledu na to, zda a kolik si člověk vydělá peněz, zdravotní pojištění se platit musí. Některým lidem však uleví stát, takže za ně pojistné uhradí. Jde například o děti či důchodce. Ostatní posílají zálohy sami. Minimální měsíční záloha činí 1143 korun.



Za koho platí zdravotní pojištění stát:

důchodci

ženy na mateřské dovolené

osoby na rodičovské dovolené

nezaměstnaní evidovaní na úřadu práce

osoby bez příjmu pečující o dítě do sedmi let

osoby bez příjmu pečující o dvě děti do 15 let

nezaopatřené děti

Zdroj: VZP

Minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění:

důchodové pojištění 1 192 korun

nemocenské pojištění 530 korun

zdravotní pojištění 1 143 korun

Sociální dávky: kdo s nimi může počítat?

S platbami sociálního pojištění souvisí i zajímavé šarády. Například: Zálohy platit nemusí ta OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná), která je v pracovní neschopnosti celý kalendářní měsíc. Tedy například od 1. do 31. ledna. Avšak kdo je nemocný tak nešikovně, že to žádný kalendářní měsíc neobsáhne, zálohy platí - třeba při osmitýdenní nemoci od 2. ledna do 27. února. Navíc to se týká jen toho podnikatele, který si platí současně i státní nemocenské pojištění. „Jako OSVČ jsem si platila nemocenskou u komerční pojišťovny, protože od státu bych viděla jen almužnu,“ říká podnikatelka Iva Stará. „Pak přišel úraz a já se léčila skoro rok - po celou tu dobu jsem však musela platit zálohy na sociální i zdravotní pojištění, protože jsem vlastně nebyla v pracovní neschopnosti.“

N ajdou pojišťovny neplatiče?



Kdo má dluh na pojistném, dostane pokutu. To je v případě sociálního pojištění 0,1 procenta dlužné částky za každý kalendářní den a v případě zdravotní pojišťovny taktéž.



Jiří Suttner, tiskový mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny, upozorňuje: „Ze zákona je za řádné zasílání peněz odpovědný plátce - každý si musí hlídat, zda má své závazky ke zdravotní pojišťovně vyřešené. Když je někde velký výkyv, systém ho zaregistruje a pak klienta upozorníme, ale může to trvat i delší dobu a zatím nabíhá penále. Připravujeme i systém podobný internetovému bankovnictví - každý se bude moci po síti podívat na svou agendu vedenou u pojišťovny - na platby i na léčebné výdaje.“



Není radno spoléhat na to, že pojišťovny si nevšimnou vašeho neplacení. Všimnou a mají na to poměrně dost času. Zdravotní pojišťovna i správa sociálního zabezpečení vás mohou urgovat za jistých podmínek až 10 let. „Dohledat se dá mnoho, finanční úřady jsou oprávněny poskytnout zdravotním pojišťovnám i správě sociálního zabezpečení údaje o konkrétních klientech, o které si tyto instituce požádají,“ říká Lubomír Janoušek z pražského finančního úřadu.



T ermíny jsou neúprosné



Na zaplacení sociálního a zdravotního pojištění je o něco víc času než na daně, to však neznamená, že byste vše měli nechat na poslední chvíli. Zdravotní pojišťovna po vás bude chtít vyplněný formulář i případný nedoplatek do osmi dnů od chvíle, kdy podáte daňové přiznání. O něco více času dává klientům správa sociálního zabezpečení, kde máte na odevzdání formuláře celý měsíc po odevzdání daňového přiznání a zaplatit můžete ještě o osm dní později.

31. 3. 2005 podání daňového přiznání na finanční úřad31. 3. 2005 doplacení daně z příjmů8. 4. 2005 podání přehledu pro zdravotní pojišťovnu8. 4. 2005 doplacení zdravotního pojištění2. 5. 2005 podání přehledu pro správu sociálního zabezpečení10. 5. 2005 doplacení sociálního pojištění30. 6. 2005 podání daňového přiznání na finanční úřad30. 6. 2005 doplacení daně z příjmů8. 7. 2005 podání přehledu pro zdravotní pojišťovnu8. 7. 2005 doplacení zdravotního pojištění1. 8. 2005 podání přehledu pro správu sociálního zabezpečení9. 8. 2005 doplacení sociálního pojištěníJde o poslední možné termíny, odevzdání přehledu pro SSZ i pro zdravotní pojišťovnu je vázáno na termín odevzdání daňového přiznání

