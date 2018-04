Povinnosti a práva zaměstnanců

13:00 , aktualizováno 13:00

Často se stává, že zaměstnanci se musí domáhat svého práva na přidělení potřebných osobních ochranných prostředků (OOP). A zaměstnavatelé se ptají: "Ukažte nám, kde je napsáno, co máme přidělit, a my vám to dáme." Právní předpisy upravující poskytování OOP jsou pouze rámcové, nenajdeme v nich název konkrétní profese a prostředku, který k jejímu výkonu máme obdržet.