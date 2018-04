Povinnosti jednatele společnosti s. r. o.

Osoba, která je statutárním orgánem nebo jeho členem anebo členem jiného orgánu společnosti, může ze své funkce odstoupit. Můžete proto odstoupit i vy jako jednatel společnosti. Jste však povinen oznámit to orgánu, jehož jste členem, nebo orgánu, který vás zvolil nebo jmenoval. Výkon vaší funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal nebo měl projednat orgán, který vás zvolil nebo jmenoval. Obchodní rejstřík je veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje týkající se podnikatelů nebo organizačních složek jejich podniků, o nichž to stanoví zákon. Proti tomu, kdo jedná v důvěře v zápis do obchodního rejstříku, nemůže ten, jehož se zápis týká, namítat, že zápis neodpovídá skutečnosti, není-li v zákoně stanoveno jinak. Zápisy do obchodního rejstříku mají však deklaratorní charakter, osvědčují pouze skutečnosti, které jsou v něm zapsány. Znamená to proto, že oprávnění jednat jménem společnosti nezávisí na tom, zda je jednatel zapsán do obchodního rejstříku, či nikoliv. Bylo by totiž zcela nelogické a proti smyslu praktického života, aby za společnost jednali lidé, kteří jsou sice stále ještě zapsáni v obchodním rejstříku jako členové statutárního orgánu, ale kterým již výkon této funkce zanikl. Tyto osoby nelze k výkonu funkce po jejím ukončení nutit. Z toho plyne, že zanikla-li vaše funkce jednatele, nemůžete již dále jménem společnosti jednat, a to ani v případě, že byste byl nadále v obchodním rejstříku zapsán. Je na vašem známém, aby zajistil jmenování nového jednatele a jeho zápis do obchodního rejstříku.