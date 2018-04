Povládnou opět dluhopisové fondy?

Týdenní statistika o čistých prodejích přinesla velmi nelichotivé výsledky. Z domácích fondů odteklo za týden 530 mil. Kč. Největší odliv opět zaznamenaly smíšené fondy (-523 mil. Kč) a fondy dluhopisové (-181 mil. Kč).

Za poslední měsíc poklesl majetek v otevřených podílových fondech ze statistiky UNIS ze 110,2 mld. Kč na konci května na 108,8 mld. Kč ke konci června. Čisté prodeje za červen totiž skončily na rekordní záporné hodnotě -1,7 mld. Kč. Podíl na tomto výsledku mají opět smíšené fondy (-1,8 mld. Kč), kde stále dochází k odčerpávání prostředků vázaných ve fondech od dob kupónové privatizace a dluhopisové fondy (-664 mil. Kč), které ztratily přízeň investorů po poklesu jejich krátkodobé výkonnosti.

Celé druhé čtvrtletí díky těmto špatným výsledkům skončilo s pouze mírným nárůstem celkového majetku ve fondech ze 108,5 mld. Kč na 108,8 mld. Kč. Konec minulého roku byl ve znamení vysokých odlivů kvůli změnám u dividendových fondů (minimálně roční horizont vyplácení dividend, změna krácení DPH), takže téměř dvoumiliardové čisté prodeje z prvního čtvrtletí 2004 byly vítanou změnou. Ta s sebou přinesla naděje, že sektor kolektivního investování vykáže za tento rok dynamiku podobnou roku 2002 (nárůst majetku v domácích fondech o 55 %). Čisté prodeje za druhé čtvrtletí (-750 mil. Kč) však přinesly zklamání. Po třech velmi úspěšných čtvrtletí nejvíce poklesla dynamika akciových fondů, u kterých poklesly čisté prodeje o 80 %. Je to dáno pravděpodobně slabší výkonnosti akciových trhů (a především domácího) ve druhém čtvrtletí.

Masivní odliv prostředků z fondů by mohly zvrátit výsledky dluhopisových fondů. V posledních týdnech se jim daří lépe než za poslední rok a půl. Na konci uplynulého týdne vykázaly kladnou roční výkonnost kromě více rizikových fondů IKS Plus bondový (+2,41 %), ČPI korporátních dluhopisů (+1,97 %) a ISČS Trendbond (+0,90 %) i fondy konzervativnější: ISČS Sporobond (+0,55 %) a ČSOB Bond mix (+0,06 %). Výsledky to nejsou nijak oslnivé, nesmíme však zapomínat na to, že dluhopisové fondy mají investiční horizont tři roky, kde tyto fondy dosahují kladných, příznivých výsledků.

Z poslední týden skončily v červených číslech pouze dva retailové dluhopisové fondy. Výrazně si v minulém týdnu polepšily i fondy peněžního trhu. Všechny již skončily s klasickou mírně kladnou výkonností. Nejvíce si připsal ISČS Sporoinvest (+0,19 %) a pro tento týden dosáhl dokonce na první příčku mezi fondy fixně úročených aktiv v žebříčku roční výkonnosti. ISČS Sporoinvest s +2,42 % tak překonává i nejlepší dluhopisový fond IKS Plus bondový, který má roční výkonnost +2,40 %. Srovnávat tyto dva fondy však není příliš korektní, neboť mají diametrálně odlišný rizikový profil. Relativně vysoká volatilita u zmíněného dluhopisové fondu IKS Plus bondový totiž není porovnatelná s konzervatizmem fondu peněžního trhu. Srovnání je tak pouze ukázkou neúspěšného období u dluhopisových fondů a doplňuje jej například fakt, že pouze dva dluhopisové fondy mají vyšší roční výkonnost než nejhorší fond peněžního trhu.

Relativně dobrých výsledků dosáhly tentokrát i smíšené fondy, nejúspěšnější byl IKS Balancovaný (+0,88 %). Naopak neúspěch potkal fondy akciové. Pouze dva sektorové fondy ze skupiny ČP Invest zůstaly v kladném teritoriu. Ostatní akciové

Další články o fondech naleznete ve

specializované sekci

ZDE

nebo v příloze

FONDY

2004

fondy kopírovaly špatné výsledky akciových trhů v USA, západní i střední Evropě i v České republice. Trhy vyspělých evropských států ztrácely relativně nejvíce, což je i důvod umístnění(-2,37 %) na spodní příčce týdenního žebříčku.

Obchodování podle UNISu

Špatný výsledek u prodejnosti domácích fondů mírně vylepšují údaje ze skupin ING a KBC. Čisté prodeje za fondy ING dosáhly celkem 30 mil. Kč, u fondů KBC 173 mil. Kč. Celková suma čistých prodejů za týden tak byla záporná pouze ve výši -327 mil. Kč. Celkový trend na trhu může být vychýlen prodeji zajištěných produktů. V současné době se totiž sešla velmi široká nabídka z vícero společností. O úspěchu zajištěných produktů svědčí 95 mil. Kč čistých prodejů za týden u dvou zajištěných fondů KBC. Kromě KBC však úpis zajištěných fondů probíhá i v České spořitelně a HSBC. Navíc ještě HVB Bank nabízí již třetí tranši strukturovaných dluhopisů, což je v podstatě zajištěný fond v trochu jiném kabátě. Velmi zajímavé tak budou statistiky za druhé a třetí čtvrtletí z Asociace pro kapitálový trh, která poskytuje data za zahraniční fondy. Zajištěné fondy pravděpodobně dosáhnou další nárůstu tržního podílu. Nyní mají 3 % na celkových investicích do domácích i zahraničních fondů (pro srovnání akciové fondy mají pouze 7% tržní podíl).

Druh fondu Nejlepší Nejhorší Název fondu Výsledek Název fondu Výsledek Akciové ČPI F. ropného a energ. pr. 0,65% ISČS EUROTREND -2,37% ČPI F farmacie a biotech. 0,09% ČPI Fond nové ekonomiky -1,62% ISČS SPOROTREND -0,30% ČSOB Akciový Mix -1,55% Dluhopisové ISČS ČS korp. dluhopisový 0,64% Živnobanka NADAČNÍ -0,42% ISČS TRENDBOND 0,37% IKS Dluhopisový -0,39% IKS Plus bondový 0,26% ISČS BONDINVEST -0,08% Fondy fondů ISČS GLOBALTREND -0,87% IKS Fond fondů -1,03% Peněžního trhu ISČS SPOROINVEST 0,19% IKS Peněžní trh 0,01% Živnobanka Sporokonto 0,12% ČSOB výnosový 0,04% ČPI Peněžní 0,05% Smíšené IKS Balancovaný 0,88% ISČS SPOROMIX 5 -1,08% ISČS Výnosový 0,31% Živnobanka dynamický -1,02% IKS Global konzervativní 0,26% ISČS SPOROMIX 3 -0,64% Čisté prodeje mil. Kč ISČS SPOROINVEST 190,5 ČSOB Fond bohatství -172,6 ČPI korp. dluhopisů 13,8 IKS Global konzervativní -163,2 ISČS SPOROTREND 6,4 ČSOB Křišťálový fond -96,5

Zdroj: UNIS ČR