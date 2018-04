Povodeň: Kdo hodí záchranný kruh

Rychle na obecní úřad

Až 30 000 korun mohou dostat poškození povodněmi ihned od obecních úřadů v rámci sociální dávky. Ivana Šťastná z magistrátu v Ústí nad Labem upozorňuje, že tato dávka sice není jen pro sociálně potřebné, ale automatický nárok na ni není. Úředníci na místě kontrolují a zdokumentují škodu. S nadsázkou řečeno jsou peníze určeny především těm, kterým se voda prohnala obývacím pokojem, nikoli sklepem. „Při minulých povodních jsme peníze vypláceli obvykle druhý, maximálně třetí den po obhlídce objektu,“ říká Ivana Šťastná.

Další příspěvky jsou určeny například rodinám s dětmi či starším nebo zdravotně postiženým lidem. Úřad má možnost poskytnout i výhodné půjčky. „Lidé mohou žádat například o bezúročnou půjčku na přesun rozvodné skříně do vyššího patra. Ale u nás toho zatím nikdo nevyužil,“ říká Milan Knotek z ústeckého magistrátu. Obecní úřady mohou rovněž dříve vyplatit pravidelné sociální dávky, a to například těm, kteří byli evakuováni a hotové peníze jim zůstaly v zaplavených domech.

Výhodné státní půjčky i pro vyplavené

Od státu by měly oběti letošních povodní dostat až 90 procent z celkových nákladů na opravy, a to až do výše 200 000 korun v případě domu se třemi byty, půl milionu na opravu domu s osmi byty, a pokud má nemovitost více než osm bytových jednotek, připadne na ni až 700 000 korun. Podmínkou je, aby škoda přesáhla 71 500 korun. O peníze, které by měly být k dispozici do konce dubna, se bude žádat prostřednictvím obecních úřadů.

Podle mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Radky Burketové je v materiálu, který se týká návrhu finanční pomoci, přesně popsán mechanismus žádosti. Na úřadě ve Veselí nad Lužnicí odhadují podle zkušenosti z minulých povodní, že konečná pravidla pro vyplácení peněz by měla být doladěna brzy. Vláda také schválila návrh, aby „vyplavení“ manželé nebo dvojice, které mají dítě ve společné péči, mohli žádat o státní stopadesátitisícovou půjčku na rekonstrukci bydlení. Spláceli by ji deset let s ročním úrokem dvě procenta.

Nový nábytek až za rok

Pracovníci humanitárních organizací jsou připraveni pomáhat a přispívat, ale i radit, kde a o co mohou lidé žádat a jak mají správně postupovat při odstraňování následků povodní. Upozorňují například, že koupit si hned nový obývací pokoj a chtít co nejrychleji bydlet jako před velkou vodou by bylo nerozumné. Domy vysychají zhruba jeden rok a do té doby je podle odborníků lepší se uskrovnit. „Vždyť jedna cihla pohltí i litr vody,“ říká Vítězslav Vurst, předseda Nadace Adra, která pořádá povodňovou sbírku. „Alespoň na rok je lepší vybavit dům či byt provizorně starším nábytkem a až potom nakoupit nový. Jinak to budou vyhozené peníze,“ míní.

Kde takový nábytek vzít? Například od České katolické charity, případně jiné dobročinné společnosti, která ho má k dispozici. Humanitární organizace ze svých sbírek pomáhají především lidem, kteří nedosáhnou na úvěry, například starším či sociálně slabým. A to formou věcných, ale i peněžních darů či poradenství a pomoci při odklízení škod. Dobročinné sbírky mohou pořádat vedle „profesionálních“ spolků i jednotlivci. Podhorské město Vamberk, jehož obyvatelé sledovali před čtyřmi roky rozbouřený živel jen prostřednictvím médií, tehdy vybralo více než 10 000 korun a jeho zástupci se rozjeli na sever republiky. Po dohodě se starostou jedné ze zničených obcí věnovali peníze mladé rodině, která je nejvíc potřebovala.

Jak přispět na povodně. Kam a jakým způsobem můžete posílat příspěvky?

Člověk v tísni:

dárcovská SMS ve tvaru DMS POVODNE2006 na číslo 87777, přispějete tak 30 korun

účet číslo 555111222/0300

Sdružení Česká katolická charita:

účet 369-369369369/0800,

při platbě složenkou použijte účet 3690369369369/0800, a jako variabilní symbol použijte číslo 906

Humanitární organizace ADRA:

dárcovská SMS ve tvaru

DMS ADRA na číslo 87777, přispějete 30 korun

účet 211211211/0300 variabilní symbol 444

Český červený kříž:

finanční příspěvky zasílejte na účet

20150217/0100

Jak správně napsat dárcovskou SMS?

Není důležité, zda bude napsaná velkými, nebo malými písmeny, je však třeba dodržet přesně text včetně mezer.

Zaplatím i SMS, kterou pošlu nesprávně?

Pokud odešlete dárcovskou SMS chybně, respektive není SMS doručena, není vám nic účtováno. Může se to stát, pokud byl projekt ukončen, zpráva měla chybný formát nebo nebyla z technických důvodů přijata. O tom, zda byla SMS úspěšně přijata, budete vyrozuměni zpětnou zprávou.

Jak se dozvím, kolik získala charita peněz?

Do tří měsíců od skončení projektu budou tyto informace zveřejněny na webových stránkách www.darcovskasms.cz.

Jak si ověřím, že zaslaná SMS přišla vybranému projektu?

Po odeslání SMS vám obratem přijde potvrzovací kód ve formě: „Dekujeme, zase DMS ve prospech ... byla prijata. Informace o vyuziti prostredku naleznete na www.darcovskasms.cz.