Povodně a vaše peníze

Banky: úvěry dáme rychle a levněji

Stát zaplaveným odpustí clo

Lidé bez střechy mají získat dotaci

Záplavy: při dobré smlouvě pomůže pojišťovna

Dům u vody? Vaše riziko

ČNB: Mokré bankovky rychle vysušte

Lidem bez střechy pomůže stát

Pomoc zaplaveným: odkud ji čekat?

Jak vám pomohou magistráty, okresní a místní úřady

Nový dům za pojistku? Na to zapomeňte...



Jaký výsledek je možné očekávat při vyjednávání o náhradě škody s pojišťovnou? Pomůže pojišťovna opravdu dostatečně, nebo je nutné hledat dodatečnou pomoc? Jaké bydlení čeká ty, kteří o něj díky velké vodě přišli?

Finanční ústavy spěchají na pomoc



Banky a stavební spořitelny připravují zvýhodněné úvěrové produkty a některé další služby, které mohou pomoci lidem postiženým záplavami. Které finanční ústavy to jsou a jak konkrétně chtějí pomoci?

Než začnete jednat s pojišťovákem...



Výši náhrady škod, kterou můžete od pojišťovny očekávat, ovlivňuje hned několik věcí. Jejich znalost vás může ušetřit případných stížností v případě, že náhrada škody neodpovídá vašim představám a požadavkům.

Zničila vám povodeň majetek? Co teď?



Jak postupovat v případě, že se povodeň dotkla i vašeho majetku? Do kdy je nutné nahlásit škodu, na co si dát pozor a jaké doklady budete potřebovat? Stáhněte si u nás formuláře s oznámením škodní události.

Stát pomůže obyvatelům poškozeným povodněmi



Ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach informoval vládu, že lidé postižení záplavami mohou od státu dostat třicet tisíc korun. Pokud mají nezaopatřené děti, mohou dostat až 65 tisíc korun.

Povodňová vlna zřejmě spláchne i české akcie



Česká republika utrpí výrazné ztráty, které se bezesporu negativně promítnou do její ekonomiky. Mezi společnostmi obchodovanými na burze pak budou postiženy především Český Telecom a Unipetrol.

Lidé často netuší, proti čemu jsou pojištěni



Opouštět zaplavený dům s pojistnou smlouvou na dům i vnitřní vybavení v kapse ještě nemusí bezpodmínečně znamenat, že pojišťovna ochotně zaplatí vše, co rozbouřená Vltava či Malše poničily.