Povolání Jak vybrat to pravé

Výběr povolání je jedním z nejdůležitějších rozhodnutí v životě. Proto by se nemělo dělat NA POSLEDNÍ CHVÍLI, až před podáním přihlášky na střední školu.

Čím chceš být? Na tuto otázku odpovídá dítě od nejútlejšího věku. Začíná to kosmonautem, popelářem, lékařkou či herečkou. Když však přijde čas a žák se musí definitivně rozhodnout, kam půjde, bývá to často složitý problém. A s výběrem si v mnoha případech nevědí rady ani rodiče.

Patnáctiletá Tereza Procházková navštěvuje devátou třídu základní školy a nedávno stála před rozhodnutím, jakou střední školu, a tedy i budoucí povolání zvolit. „Nejdříve jsem uvažovala o kadeřnici, pak jsem přemýšlela o tom, že budu zahradnicí, a ještě později byla mou favoritkou aranžérka. Nakonec jsem si vybrala povolání kuchařky a servírky. A doufám, že mě to bude bavit,“ říká. O tom, jakou školu napsala do přihlášky, rozhodly podle Terezy dvě okolnosti: jednak to, že stejnou školu už její bratr, jednak na ni berou bez přijímacích zkoušek.

Důvodů, které ovlivňují žáky při výběru povolání, je řada - starší sourozenci, ale i hezké prostředí školy nebo zajímavé volitelné předměty. Někdo si vybírá povolání i podle oblečení, v němž bude později pracovat. Jiný zase podle svých koníčků. Výběr profese je v každém případě nutno dobře zvážit.

„Rodiče by měli s dítětem promluvit o jeho snech a plánech. Zároveň musí posoudit, zda jsou takové představy uskutečnitelné,“ uvádí ředitelka pedagogicko-psychologické poradny v Ústí nad Orlicí Petra Novotná.

Jak začít

Povolání si vybírá dítě, nikoli jeho rodiče. To je třeba si uvědomit a držet se toho. Často totiž rodiče do plánů svých dětí promítají své vlastní nesplněné sny a představy. Jak tedy začít? V prvé řadě by se měli rodiče s dítětem dohodnout, čím se budou při hledání vhodného oboru řídit. Dobře se osvědčuje vylučovací metoda. „Na jednu polovinu papíru napsat všechna povolání, která by dítě zajímala, a na druhou uvést vše, co je k povolání třeba: škola, dovednosti, zájmy, vlohy a podobně,“ radí Novotná. Například u učitele matematiky to bude vysokoškolské vzdělání, zájem o matematiku a práci s dětmi, logické uvažování. Rodičům hodně napovědí zánavštěvuje jmy a koníčky jejich potomka. Pokud je dítě nevyhraněné, lze doporučit gymnázium, které poskytuje všeobecné vzdělání a definitivní rozhodnutí o zvoleném oboru může o několik let oddálit. Vhodná je také návštěva výchovného poradce či pedagogickopsychologické poradny. „S dítětem nejdříve pohovoříme a pak absolvuje nejrůznější testy zaměřené na jeho zájmy, schopnosti a dovednosti. A také na osobnostní předpoklady,“ popisuje Petra Novotná průběh návštěvy u psychologa.

Rady na internetu

Pomoci v tomto směru může i program Průvodce světem povolání, který je dostupný na internetu. Jeho databáze obsahuje údaje o více než šesti stech povoláních. Mimo jiné v něm najdete odpovědi na otázky, co je náplní práce konkrétní profese, v jakém prostředí lidé pracují, jaké jsou nezbytné znalosti a dovednosti pro povolání, co by měl zájemce o konkrétní profesi umět a pro koho je naopak nevhodná. V programu si dítě může vyplnit také dotazník zájmů a dovedností. Ten sice není tak podrobný jako v pedagogicko-psychologické poradně, ale pomůže s orientací v základních otázkách, které se zpočátku nemusí zdát úplně jasné.

Když to není ono...

Někteří žáci si vyberou povolání poměrně snadno. Může se však stát, že ne právě šťastně. Nestačí třeba jejich studijní výsledky nebo jim chybějí určité vlohy. V tom případě by měli rodiče získat co nejvíce informací o vysněném povolání, posoudit je a třeba i navrhnout jiné studium. Pokud zájem dítěte o vybraný obor trvá, měli by mu ještě dát šanci, ale zároveň svého potomka upozornit na důsledky takového rozhodnutí. Vždy je také dobré mít v záloze náhradní volbu.

***

Nejen zájmy žáka, ale i jeho vlohy a studijní schopnosti hrají důležitou roli při výběru

Kde hledat informace

http://www.skolaonline.cz

http://www.occupationsguide.cz

http://studium.idnes.cz

O autorovi| text MARTINA VAMPULOVÁ, Autorka je spolupracovnicí redakce