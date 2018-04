Povolání matka: nasazení hodné manažera

Na mateřské či rodičovské dovolené se denně stáváte kuchařkou, zdravotní sestrou, krizovým manažerem, herečkou, odborníkem na logistiku, psycholožkou nebo hospodyní. „Zejména pečuje-li rodič o více dětí, je to práce zcela srovnatelná s vyššími manažerskými pozicemi – vyžaduje výdrž, flexibilitu, schopnost rychle řešit krizové situace, efektivně plánovat a dělat několik věcí najednou,“ říká socioložka Kateřina Pulkrábková.

V loňském pokusu MF DNES spočítala, že za všechny práce, které žena v domácnosti pro svou rodinu koná, by si profesionál vydělal minimálně devatenáct tisíc měsíčně. Rodičovský příspěvek přitom ještě loni činil jen tři a půl tisíce. Současných 7582 korun už je výhodný alespoň pro nízkopřímové skupiny.

Zapomeňte na přestávky

Čím se pracovní nasazení takového „rodinného manažera“ liší od působení manažera ve firmě? To může srovnat office manažerka Tereza Kučerová, 38letá matka desetiletého syna a čtyřleté dcery. „Když se ohlédnu zpátky, uvědomuji si, že teprve na rodičovské dovolené jsem se naučila opravdu intenzivně pracovat bez ohledu na rušivé vlivy okolí,“ říká překvapivě. „Zvykla jsem si řešit věci okamžitě, jak přijdou, a nevyhýbat se úkolům. Ty často odložit prostě nejde,“ vysvětluje. S návratem do zaměstnání paradoxně pocítila mnohem větší svobodu, práci si může lépe rozložit.

Při péči o malé dítě si nemůžete jen tak udělat delší přestávku nebo si v klidu zdřímnout. I když si váš potomek právě sám hraje, musíte mu neustále věnovat alespoň částečnou pozornost a být vždy připraveni zasáhnout. Taková situace přitom nastává každých pár minut. Jde o práci často monotónní a vyčerpávající. Pečující rodič – v naprosté většině případů matka (v ČR je v současnosti na rodičovské dovolené nepatrný zlomek mužů) – navíc mívá pocit, že okolí bere jeho práci jako samozřejmost, na rozdíl od finančního přínosu práce partnera.

„Zvláště pokud je na nejvyšších příčkách hodnotového žebříčku profesní či společenská úspěšnost, může být dlouhodobá nemožnost tyto hodnoty naplňovat zdrojem frustrace a ta pak dalších potíží,“ říká psycholog Petr Šmolka.

Stres jako při bojové misi

Přestože je v obecném povědomí pevně zakotven názor, že radost z mateřství je vlastní každé ženě, neplatí to vždycky. I ty, které mají ke svým dětem velmi silný citový vztah, mohou jejich každodenní nároky zvládat jen s obtížemi – podobně jako v zaměstnání každému nevyhovuje příliš jednotvárné nebo stresující prostředí. „Spousta matek, ale i otců si umí toto období užívat v radostné pohodě, pro některé je však péče o malé děti úkolem, s nímž se vyrovnávají pouze za cenu někdy až nadměrného psychického vypětí,“ potvrzuje Petr Šmolka a částečně žertem připojuje, že se samozřejmě najdou i psychicky náročnější zaměstnání: „Namátkou uveďme třeba účast v zahraničních bojových misích nebo službu na ponorkách s jadernými hlavicemi.“ I doma se dá „vyhořet“ V některých případech psychické vypětí přeroste až do diagnózy. „Nejčastější bývají úzkostné poruchy. Bývá za nimi zhoubná kombinace perfekcionismu a pochybností o své schopnosti dostát vlastním nárokům,“ podotýká Petr Šmolka. Ve zvlášť vypjatých obdobích může péče o dítě zahýbat s psychikou i u člověka, který ji normálně zvládá s úsměvem.

„Synovi už skoro tři měsíce rostou zuby. Vůbec se nevyspím, většinu nocí se budí s pláčem co hodinu,“ vypráví třicetiletá učitelka na mateřské, matka ročního Jakoubka. Trápí se výčitkami svědomí, že má čas od času tendenci být ke svému dítěti hrubá. „Nikdy jsem ho neuhodila, i když občas cítím vysloveně nutkání to udělat. Ale už se stalo, že jsem ho do postýlky odhodila jako nějakou věc nebo jsem ho schválně pevně stiskla, až se rozplakal,“ svěřuje se matka.

I tady lze najít paralelu mezi péčí o dítě a zaměstnáním. „Viděl bych ji v oborech, kde také hrozí syndrom vyhoření. Jsou to především takzvané pomáhající profese. Tedy sociální pracovníci, ti, kdo pracují s handicapovanými, psychologové nebo lékaři,“ uzavírá Petr Šmolka.

Matkou na plný úvazek

Zásady, jak si na rodičovské zachovat zdravý rozum:

1. Dítě má zpravidla dva rodiče. Připusťte si, že váš partner je stejně kompetentní dítě vychovávat, byť se mohou jeho metody trochu lišit.

2. V zájmu svém i dítěte zorganizujte péči tak, aby vám zůstal čas pro sebe a na vaše koníčky. Zapojte rodinu nebo paní na hlídání.

3. Dokonalá domácnost a malé dítě nejdou dohromady. Slevte na nějakou dobu ze svých zásad, ušetříte si hodně práce a konfliktů.

4. Máte pocit, že si partner vaší práce dost necení? Mluvte o tom, co všechno denně zvládáte. Když to nepomůže, o ocenění si řekněte sami.

5. Pravidelně udržujte styky nejen s přáteli, ale i se svými kolegy.