Povýšení jsou nespravedlivá, říká více než polovina žen

Vyplývá to z internetového průzkumu portálu MůjPlat.cz, který zastřešuje Středoevropský institut pro výzkum práce a JobDnes.cz. Průzkumu se zúčastnilo 18 860 respondentů.

"Ženy častěji vnímají nerovnost příležitostí v zaměstnání. Na otázku, jestli považují rovnost příležitostí na pracovišti za dostačující, záporně odpovědělo 30 procent z nich. Tento názor ale sdílelo jenom 15 procent mužů," říká Martin Kahanec, ředitel pro výzkum ze Středoevropského institutu.

Jedním z vysvětlení, proč jsou ženy citlivější na spravedlnost v kariérním postupu, je jejich nižší zastoupení na řídících pozicích. Z průzkumu totiž vyplývá, že v České republice jen čtyři z deseti pracovníků na manažerských postech jsou ženy.

Když už se ženy na manažerská místa dostanou, pracují v oblasti řízení lidských zdrojů, reklamy a public relations. Nejvyšší manažerské pozice u obchodních organizací jsou naopak doménou mužů – mají až 84procentní zastoupení. Dále nejčastěji zastávají řídící funkce v IT sektoru nebo ve stavebnictví.

Medián mezd žen v manažerských pozicích je přitom ve všech povoláních nižší než medián mezd mužů, a to jak v Praze, tak i v ostatních regionech.

Rozdíl v platech řídících pracovníků v závislosti na pohlaví se pohybuje od sedmi do 39 procent. Medián základní hodinové mzdy řídících pracovníků se v Praze pohybuje od 132 korun pro ženy do 342 korun pro muže, v regionech je to od 110 do 262 korun.