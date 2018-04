Povýšení: Velím svým bývalým kolegům

Pětačtyřicetiletá Anna od letošního jara šéfuje kolegům, jejichž počet by se dal spočítat na prstech rukou. Z pochopitelných důvodů nechce zveřejnit své celé jméno ani firmu, ve které na nižší manažerské pozici působí. Před povýšením pracovala více než deset let mezi lidmi, které teď musí vést. „Po nástupu do nové pozice jsem byla velmi překvapená. Nečekala jsem, že pohled z jiné perspektivy bude tak významně odlišný,“ popisuje své dojmy.

Najednou je například nucena úplně jinak nahlížet a hodnotit nedostatky v práci svých kolegů. „Musím třeba velmi zvažovat každou kritiku. Jsem člověk, který rád říká věci na rovinu. Když někdo z mých kolegů dřív udělal něco, čemu jsem nerozuměla, vzala jsem telefon a zeptala se ho. V pozici vedoucí už musím důkladně zvažovat, abych se někoho nedotkla,“ říká Anna.

Hrozí nabourání důvěry

Zejména v malých kolektivech si kolegové na stejné úrovni často vybudují přátelské vazby. Organizují společné akce, baví se o svých rodinách nebo „pomlouvají“ šéfa. Je-li jeden z nich náhle vytažen vzhůru, může to vztahy na pracovišti otřást. Čerstvému vedoucímu tak hrozí nabourání vzájemné důvěry hned na začátku. „Konfliktům se dá poměrně účinně předcházet,“ říká Lenka Nozarová, majitelka poradenské společnosti Converta Consulting. „Nebuďte zpočátku příliš konfrontační, nepoukazujte na všechny možné chyby. Chvalte a vyzdvihujte, co je dobré,“ doporučuje.

Při své praxi se už setkala s mnoha nevyzrálými pracovníky, kteří byli povýšeni. „Nově jmenovaný vedoucí například chtěl, aby mu bývalí kolegové začali vykat. Takto se chová osoba, která sama sobě nevěří. Autoritu si tím rozhodně nezíská, právě naopak,“ varuje.

Chování kolegů se změní

I když jste se svými kolegy v minulosti vycházeli nadmíru dobře, počítejte s tím, že se jejich chování vůči vám změní. Vztah nadřízenosti a podřízenosti se do vašich pracovních kontaktů promítnout zákonitě musí. „Chování kolegů ke mně se změnilo více, než jsem očekávala,“ připouští Anna. „Někteří jsou podstatně podlézavější a milejší, jiní, se kterými jsem se dříve hodně přátelila, mají zase větší rozpaky a odstup.“

Personální poradkyně Jana Kořínková ze společnosti Hofírek Consulting tvrdí, že vztahy mezi kolektivem a novým vedoucím jsou často poznamenány nenaplněným očekáváním ze strany podřízených a jejich nejistotou z toho, co přijde. „Aby se novému šéfovi podařilo získat ve svých spolupracovnících spojence, měl by s nimi otevřeně komunikovat. Dodržovat přátelský, ale rozhodný přístup,“ radí Kořínková.

Jak rozhodovat o platech

Vedoucí by měl stanovit jasná pravidla pracovní komunikace. To však může být problém hned zpočátku. Začínající šéf musí totiž přijmout dosud nezvyklou míru odpovědnosti a naučit se plnit nové úkoly. Pokud dopustí období, kdy pravidla nebudou zcela jasná, bude je později těžko nastolovat.

„Té odpovědnosti jsem se zpočátku bála,“ vzpomíná Anna. Nejobtížnější pro ni bylo určování výše osobního ohodnocení kolegů. „Vzhledem k tomu, že jsem byla jejich řadová kolegyně, cítím ze strany podřízených jisté snahy o to, abychom si výši platů vzájemně sdělovali. Tedy aby nebylo utajené, kolik kdo bere,“ vysvětluje. Taková cesta by ovšem znamenala krok špatným směrem.

Jak zvládnout povýšení

* komunikujte otevřeně

* stanovte přehledná pravidla a jasně vymezte kompetence

* dodržujte přátelský, ale důsledný a rozhodný přístup, nenechte prostor pro spekulace

* ujistěte spolupracovníky o jejich důležitosti v týmu, proberte s nimi jejich ambice a další rozvoj

Zdroj: Jana Kořínková, Hofírek Consulting