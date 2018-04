Povzbuzování zlepšuje výkony

Každý člověk potřebuje mít pocit bezpečí a jistoty, uznání, touží po uznání, úspěchu a vítězství či odpočinku. Tyto potřeby můžeme uspokojit v zaměstnání, rodině, ve sportu nebo v zájmových aktivitách. Každý máme přitom různou míru těchto potřeb.



Čím lze povzbudit?



Nejčastěji zaměstnavatelé využívají k motivaci peníze - navýšení mzdy, platu -, ale účinné mohou být i jiné způsoby, často neprávem opomíjené.



* Hmotné odměny

Kromě platu jako takového bývají zahrnuty do odměn i jeho pohyblivé částky - provize, osobní ohodnocení, podíly ze zisku, příspěvek na penzijní připojištění a podobně. Tento model je dnes již využíván čím dál více také u zaměstnanců, kteří nezastávají obchodní pozice.



Slovní odměna, která mnoho nestojí a kterou spousta manažerů a vedoucích pracovníků nepoužívá. Kvalitní výsledek práce totiž berou automaticky. Sdělení jako "To se ti podařilo", "Výborně", "Děkuji vám za dobrou práci" dělají divy, a jsou-li vyslovena veřejně před kolegy, dokáží opravdu povzbudit a zvětšit chuť do další práce. Pochvalu umocní například i zviditelnění ve firemním časopise, na intranetu či neformální pozvání na oběd.



* Pracovní náplň

Lidé mají mít svou práci rádi a měla by je v podstatě i přes některé překážky těšit. Je třeba nalézt, co komu nejlépe jde a v čem také podá nejlepší výsledky.



* Odpovědnost

Většina lidí ráda přijímá odpovědnost a těší je, je-li na nich něco závislé (redaktor odpovídá za určité rubriky v časopise). Každý zaměstnanec by měl mít vyhrazenu oblast, v jejímž rámci samostatně pracuje.



* Možnost růstu a postupu

Ve větších firmách je různá hierarchie pozic (od takzvané juniorních po seniorní, od samostatných po vedoucí). Někteří jedinci touží po postupu, kariéře, jiní tuto potřebu nemají. Je dobré tyto individuální rozdíly rozpoznat.



* Možnost vzdělání

Do této kategorie patří nejen předávání zkušeností staršími a zkušenějšími kolegy, ale hlavně možnost soustavně se vzdělávat v oboru, ve kterém pracujeme. Možnost absolvovat odborná školení, kurzy a výcviky by měla být pro každého zaměstnance otevřena.