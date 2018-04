Požadavky aktivního obchodníka

Chcete-li obchodovat často (několikrát do měsíce), musíte mít dobrý přehled o trhu a možnost rychle zadávat pokyny. Proto je vhodné mít on-line přístup ke svému obchodnímu účtu přes Internet. Abyste mohli využít zaváhaní trhu ke vhodnému nákupu, musíte mít přístup k nezpožděným cenám a aktuálnímu zpravodajství. Trh může zaváhat pouze na malý okamžik, a proto by Váš broker měl provádět příkazy k nákupu či prodeji velmi rychle (odborně se tomu říká rychlá exekuce). Jelikož budete obchodovat často, bude výhodnější zvolit brokera s co nejnižšími poplatky. Pokud stále ještě váháte mezi několika brokery, můžete se rozhodnout podle doplňkových služeb, které broker nabízí. Jako aktivnímu obchodníkovi se Vám může hodit možnost nákupu na úvěr, prázdné prodeje (prodej zapůjčených akcií a spekulace na pokles ceny) nebo investice do opcí či futures. Vaše zisky z obchodování může zvýšit i nákup akcií podniku, který poprvé vstupuje na burzu (IPOs).