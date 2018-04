Požadavky fundamentálního investora

Opatrný investor se rád poradí ohledně správné investice se svým makléřem (zaměstnanec obchodníka s cennými papíry). Měli byste tedy mít možnost mu zavolat. Jelikož se rozhodujete na základě hospodářské situace podniku a jeho výhledu do budoucna, potřebujete pro kvalitní rozhodnutí přístup k analýzám různých sektorů a podniků. Minimálně by ho měl mít k dispozici Váš makléř. Není také špatné mít přístup ke svému účtu a důležitým informacím přes Internet. Chvíli volného času si najdete často až někdy pozdě večer, kdy už mohou být kanceláře Vašeho brokera prázdné. V teple domova se můžete podívat na hospodářské výsledky Vašich černých koní a případně si pročíst i poznámky analytiků Vašeho brokera. Díky Internetu můžete také omezit počet případů, kdy na druhé straně telefonu místo makléře uslyšíte pouze obsazovací tón. Výše poplatků by pro Vás neměla být tolik významná, protože neobchodujete často. Stejně jako aktivní obchodník uvítáte možnost prázdného prodeje u nadhodnocených akcií nebo přístupu k IPOs. Pro dosažení vyšší diverzifikace také není špatné, pokud Vám broker nabídne možnost nákupu akciových fondů.