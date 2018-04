Pozdě či bez zavazadel? Proti přepravcům máte silné zbraně

Podle občanského zákoníku máte po zaplacení jízdného právo na to, aby vás dopravce přepravil do místa určení řádně a včas. Pro cestujícího jsou přitom důležité další dva předpisy – vyhláška ministerstva dopravy o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu a zákon o silniční dopravě. V těch se dočtete, jak vás stát chrání před dopravcem.

Ministerský přepravní řád je závazný pro všechny "veřejné" dopravce. Zákon o silniční dopravě pak dopravcům v několika málo případech dovoluje stanovit si vlastní pravidla, což může dopravce učinit ve svých přepravních podmínkách. Jedním z výjimečných případů jsou podmínky přepravy zavazadel. Nicméně ani to neznamená, že by se dopravce mohl zprostit odpovědnosti za váš kufr.

Dopravcovy smluvní přepravní podmínky totiž nesmějí být v rozporu s ministerskou vyhláškou ani s ustanoveními jiných právních předpisů. Výsledkem takové smluvní úpravy nesmí být zhoršení úrovně služeb, které mají být poskytnuty cestujícímu podle přepravního řádu. Dopravce, který se neřídí těmito pravidly, postupuje protiprávně. "Dopravní úřad mu za to může uložit sankci až do výše 100 tisíc korun," upozorňuje mluvčí ministerstva dopravy Karel Hanzelka.

. rada Není nezbytně nutné mít dopodrobna nastudovány přepravní podmínky všech dopravců. Vaše základní práva jsou v ministerském přepravním řádu.

Co z toho vyplývá pro váš kufr?

Je třeba rozlišovat zavazadla, která máte coby cestující při sobě, od zavazadel přepravovaných odděleně.

Odpovědnost dopravce za ztrátu nebo odcizení zavazadla, které měl cestující u sebe, obvykle nevzniká. Tato takzvaná ruční či spoluzavazadla si musíte hlídat. Když si ze svého kupé odejdete koupit svačinu do jídelního vozu a kufr necháte opuštěný, případné nežádoucí následky dopadnou jen na vaši hlavu.

"Dopravce by vám byl povinen nahradit škodu vzniklou na zavazadle pouze tehdy, kdyby byla tato škoda způsobena jeho zaviněním. Tedy kdybyste v důsledku jeho počínání ztratili možnost kufr opatrovat," vysvětluje právnička Eva Petlachová ze Sdružení obrany spotřebitelů.

K zavinění ze strany dopravce může dojít například, když opilý strojvůdce bezdůvodně prudce zabrzdí. Nebo pokud vlak v důsledku špatného technického stavu kolejí vykolejí. Kufr by vám proto spadl na hlavu a vy byste v důsledku toho ztratili vědomí.

Spolucestující zloděj by využil situace a kufr odnesl. V takovém případě by bylo možné náhradu škody požadovat po dopravci. "Dopravce by však za ztracený kufr nebyl odpovědný, došlo-li by ke ztrátě v důsledku nějaké neodvratitelné události – například živelní pohromy," podotýká Petlachová. To znamená, že kdyby příčinou toho, že vlak vykolejil, nebyla chyba přepravce, ale třeba zemětřesení, nárok na náhradu škody od dopravce nevznikne.

Nemáte-li ovšem možnost si své zavazadlo sami ohlídat, dopravce to musí udělat za vás. Cestuje-li váš kufr ve speciálním prostoru pro zavazadla, dopravce za něj odpovídá. Na přepravu těchto takzvaných cestovních zavazadel je podle přepravního řádu nutné uzavřít samostatnou přepravní smlouvu a zaplatit za ně přepravné.



. Tři rady na cestu 1. Nesvěřujte své zavazadlo řidiči jen tak. Trvejte na vydání zavazadlového lístku.

2. Máte-li nárok na vrácení jízdného, požadujte ho ihned.

3. Nenechte se přesvědčit o tom, že smluvní podmínky dopravce mohou vyloučit ustanovení přepravního řádu.

Cenu ztraceného zavazadla budete muset prokázat – a to je většinou velmi obtížný úkol. Proto je dobré využít možnosti, kterou dává cestujícímu přepravní řád. Při podeji cestovního zavazadla lze v zavazadlovém lístku cenu uvést. Ta se pak považuje za prokázanou. A dojde-li ke ztrátě zavazadla, je proto jasné, co vám bude muset dopravce zaplatit. Za tuto výhodu je ovšem třeba dopravci zaplatit. Příslušnou částku najdete v jeho přepravních podmínkách. Smluvní přepravní podmínky dopravce mohou rovněž určit horní hranici ceny cestovního zavazadla.

Pozdě, ale přece

Vaše nároky v případě, že jste nebyli přepraveni včas, najdete v ministerském přepravním řádu. Smluvní přepravní podmínky jednotlivých dopravců už pak pro vás mohou znamenat jen zvýhodnění. Jinak by byly protiprávní.

Žádná zásadní cestovatelská privilegia ovšem nečekejte. Zoufalí cestující ve vlaku, který z neznámých důvodů již přes hodinu pokojně stojí v poli, jsou poměrně častým jevem. Občas pak křičí na průvodčí: Uletí mi letadlo! Nepodepíšu milionovou smlouvu! Zažaluji vás o náhradu škody! Poučeného průvodčího ale takové výhružky nevyvedou z míry. Zná totiž ustanovení přepravního řádu: Jestliže ve veřejné drážní a silniční osobní dopravě nebyl cestující přepraven včas, nemá právo na náhradu škody.

Cestující většinou nemůže počítat ani s vrácením jízdného. Na to má právo pouze v případě, že ho dopravce na místo určení nedovezl vůbec. A to ještě za předpokladu, že za to firma může. Jde-li o důsledek stavu, který dopravce nezavinil a neměl šanci ovlivnit, jízdné vracet nemusí.

Přepravní řád pro vznik tohoto práva vyžaduje hodinové zpoždění. Českým drahám ale podle sdělení jejich manažera komunikace Radka Joklíka stačí pouhá minuta. "Pokud cestující vůbec nenastoupí do zpožděného vlaku, vrátí mu České dráhy celou částku, kterou za jízdné zaplatil. A to i při minutovém zpoždění," upřesňuje. Joklík uvádí i další výhodu: "Dojedete-li do místa určení s více než hodinovým zpožděním vlakem Supercity, České dráhy vám z jízdného SCNet vrátí 200 korun, nebo cenu místenky."

Cestujete-li však obyčejným spojem a necháte se jím dovézt až do cílové stanice, jízdné vám nevrátí. I když je zpoždění jakékoliv. Protože - stejně jako ostatní veřejní linkoví dopravci, kteří si tuto povinnost sami neurčili - nemusí.