Pozdě odeslané peníze vám mohou způsobit problémy. Hlídejte si čas

Někdy se stane, že prostě včas zapomenete zaplatit něco, co už mělo být dávno uhrazeno. Daně, platby na zdravotní a sociální pojištění nebo třeba jednorázový vklad na stavební spoření na konci kalendářního roku. Penále a dohady s úřady či ztráta nároku na státní podporu za celý předchozí rok, to jsou jen některé z nejpříjemností, které pozdní podání pokynu k převodu s sebou může přinést. Pokud nechcete peníze posílat příliš brzy a naopak si raději počkáte do poslední chvíle, dobře si ohlídejte čas.

Zákon stanoví lhůty pro převody v tuzemsku, ale i pro platby do zahraničí

Závazným pro všechny peněžní instituce (banky, spořitelny, finanční i úvěrová družstva) je tzv. zákon o platebním styku. Zcela pochopitelně přitom rozlišuje, zda se jedná o převod mezi institucemi v téže zemi nebo zda jde o převod přeshraniční.

Jedná-li se o dvě různé instituce v České republice, pak má banka plátce povinnost předat veškeré podklady k účtování bance příjemce nejpozději následující bankovní pracovní den po dni účinnosti příkazu k převodu. Takže například peníze odeslané v pondělí dorazí do banky příjemce nejpozději v úterý. Banka příjemce pak připíše peníze na jeho účet buď ještě tentýž den, tj. v úterý, nebo ve středu (dle litery zákona nejpozději následující bankovní pracovní den po dni, kdy byla částka připsána na účet banky).

Převádíte-li peníze v rámci jedné banky, jsou příjemci k dispozici v den, kdy nastala účinnost příkazu k převodu, případně následující bankovní pracovní den (tak je tomu v případě, že den účinnosti příkazu připadl na den volna). Účtování by teoreticky mělo probíhat v takřka reálném čase.

U přeshraničních plateb je převádějící instituce (banka plátce) povinna zajistit připsání částky ve prospěch účtu banky příjemce do pěti bankovních pracovních dnů ode dne účinnosti příkazu k převodu, pokud nebylo dohodnuto jinak.





Bezhotovostní platební styk = převod peněz plátce na účet příjemce platby, jeho provádění je vyhrazeno pouze peněžním institucím (bankám).

- převod peněz v rámci banky – banka převod provede ve svém vlastním zúčtovacím centru

- převod mezi účty různých bank – banka plátce musí použít pro převod „mezibankovní zúčtovací centrum“ (systém CERTIS České národní banky)

Realita odpovídá legislativě, jen počítejte s denní uzávěrkou

Každá banka, aby mohla vyhovět příslušným právním předpisům, si stanoví svou vlastní dobu, kdy jednoduše celý den pro odesílání transakcí „uzavře“. V případě, že do příslušné hodiny svůj příkaz v bance podáte, bude zpracován prakticky ihned. Nestihnete-li to, pak se vše zdrží o další den.

Jednodušší situaci má v tomto ohledu klient, který k převodu využije elektronického bankovnictví. Ten je totiž o datu zúčtování zpravidla bankou okamžitě informován.

Pořádně zamíchat kartami s termíny může ovšem i tzv. sběrný box (sběrné místo pro platební příkazy, obvykle v podobě schránky, která slouží jako alternativa k elektronickému bankovnictví či osobnímu jednání u přepážky), pokud jej banka na svých pobočkách nabízí. Obvykle jsou totiž tyto schránky vybírány v určitých intervalech, a tak je o to víc třeba dbát na včasnost předání příkazu bance.

Přehled uzávěrek bank, které zaručují zpracování příkazu v den podání

Banka Elektronicky Přepážka Sběrný box BAWAG Bank 16,00 12,00 x Citibank 18,00 dle pob. x ČS 20,00 dle pob. 12,00 ČSOB 18,00 dle pob. dle pob.* eBanka 23,59 dle pob. x GE 17,00 17,00 x HVB 18,00 12,00 x KB 20,30 13,00 dle pob.* PS 18,00 dle pob.** x Raiffeisenbank 18,00 15,00 dle pob.* Volksbank 17,00 15,00 15,00 ŽB 18,00 dle pob. x

Pozn.:

* pouze se splatností nejdříve následujícího dne

** realizace převodu se prodlužuje o 2-3 dny

Záchranná brzda - expresní platba

Nemáte-li již skutečně čas a na včasném převodu vám opravdu záleží, zbývá už jen poslední možnost – expresní (urgentní) platby. Expresní platba je zpracována přednostně, zkrátí dobu převodu o jeden den. Ovšem to platí pouze v případě, že ji stihnete zařídit v dopoledních hodinách. Za tuto službu si však budete muset také něco připlatit (poplatek se nejčastěji pohybuje okolo částky 200 Kč).