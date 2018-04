Pozdní kariéra? Možná čeká i vás

Vídáme je všude: na obrazovkách předávají ceny sportovcům a umělcům, píše se o nich v ekonomických rubrikách. Jsou úspěšnými manažery, vlastní a řídí významné firmy - a je jim třicet čtyřicet let. Na jejich starší kolegy padá smutek: Tohle už nikdy nedokážu!



Pojem "krize středního věku" je nejčastěji spojován se soukromým životem a krizí partnerskou, ale objevuje se ve všech oblastech, kterými člověk prochází. Když se blíží doba, kdy už přestává svůj věk počítat na -cet a přechází na -sát, začíná se častěji ohlížet a bilancovat. Říká se tomu "vyhoření" a ztráta motivace je v této věkové kategorii docela častá. Nesouvisí to ani tak se stářím biologickým, ale spíš s dobou strávenou v jednom povolání.

Po dvaceti letech se pracuje víc rutinně, původní zájem a tvořivé postupy nahrazuje stereotyp. Pokud to přímo nevyplývá z charakteru oboru nebo z výslovného příkazu zaměstnavatele, hrozí i tendence ke ztrátě snahy o stálé sledování nových poznatků. Dostavuje se nuda, která se nevyhýbá ani povoláním jinak zajímavým a atraktivním.



R adikální změna

Z každé životní situace však existují východiska. Radikálním řešením je naprostá změna pracovního zařazení. Ovšem k tomu se lidé odhodlávají těžko a většinou pod tlakem okolností - když dostanou výpověď nebo jsou donuceni životní situací. "Pracoval jsem přes deset let ve firmě zabývající se zabezpečováním objektů. Majitel se téměř najednou rozhodl podnik prodat a já se ocitl mezi propuštěnými. Nějaký čas jsem žil z odstupného a hledal práci," vypráví šestapadesátiletý technik Vladimír Brčák z Olomouce. "To se mi ale stále nedařilo, až jsem si při nákupu všiml inzerátu pátrajícího po vedoucím velké prodejny potravin. Trochu organizačních schopností mám, něco jsem si o provozu obchodů zjistil a přečetl - a vyšlo to. Dnes dělám práci, o které jsem nikdy netušil, že bych ji svedl." Zejména ženy se musí podobně rozhodovat po ukončení déletrvajících mateřských dovolených, jestliže původní pracovní zařazení už nekoresponduje s nezbytnou péčí o děti nebo když se z nich stanou samoživitelky. Už nemohou spoléhat na partnera, který zajistí ekonomický standard rodiny, a aby se zcela nepropadly do jiné sociální kategorie, musí hledat náročnější -a také lépe placené - pracovní uplatnění, aniž se na nějaké krize středního věku ohlížejí.



N esmíte rezignovat



K takovým zásadním řešením však nemá každý odvahu a vhodné předpoklady. "Při reorganizaci naší kanceláře jsem raději přijala trochu nižší plat, než bych odešla hledat něco nového," říká padesátiletá Zuzana z Prahy.



Vědomí omezených příležitostí může působit jako stimulant nové pracovní aktivity, nebo naopak jako sedativum vedoucí k dožívání na dosažené pozici. To je naprosto předčasné v době, kdy k možnému odchodu do důchodu zbývá víc než desítka let, a bylo by naopak dobré zúročit získané zkušenosti.



O dborníci mají výhodu



Varianty dalšího postupu jsou v podstatě dvojí a záleží jednak na typu osobnosti, jednak na přístupu zaměstnavatele. Vzestup může čekat na odborníky, kterým nepůsobí trauma převzetí odpovědnosti spojené s rizikem případného neúspěchu. Mají před sebou možnost dalšího růstu a mohou se posunout na vedoucí pozici. Prozíravý zaměstnavatel by měl využít jejich hluboké znalosti firmy a dobré orientace v celkové situaci na trhu. Jejich nadhled je předurčuje k uplatnění v rozhodovacích procesech na všech úrovních řízení. Jsou totiž schopni vytvářet aktuální projekty i dlouhodobé koncepce, sladit je navzájem, a pokud jsou navíc i charizmatickými osobnostmi, pak pro ně dokážou získat i ostatní spolupracovníky.



"Osobnosti, které respektuje i dnešní dravé mládí, se dají najít v různých profesních oblastech. Připomeňme například zkušené, a tedy dříve narozené novináře, právníky, lékaře nebo pedagogy. Úcta ke zkušenostem starších je také základem mnoha rodinných firem. Pro příklad se stačí porozhlédnout u našich západnějších sousedů," míní personální poradkyně Jana Nováková.



V šichni nemohou být šéfové



Předpoklady pro vedoucí pozici a ambice se však nikdy netýkají všech zaměstnanců. Zbývá snad těm, kteří je nemají, jenom rezignace? Naopak, právě oni jsou totiž uskutečňovateli plánů, které se rodí v hlavách manažerů. Předpoklad dlouhodobého uplatnění je v jejich realistickém pohledu a pracovních zkušenostech, kterými dokážou odhadnout účinnost připravovaných změn a upozornit na souvislosti, které managementu při jeho jisté "profesionální slepotě" mohou uniknout. Navíc právě pracovníci, u kterých se odborná autorita doplňuje s autoritou lidskou, mohou pro budoucí změny získávat svým příkladem také zaměstnance, kterým jsou představy managementu vzdálené a dávají přednost zavedeným pořádkům.



N a kariéru není nikdy pozdě





Snaha po lepším uplatnění i ve středním věku naráží občas na nepochopení zaměstnavatelů, kteří bývají v zajetí neopodstatněných předsudků: pracovníci nad čtyřicítku jsou pro ně "neperspektivní" a nevyplácí se do nich investovat a pověřovat je odpovědnější prací. Takový postoj je pochopitelný jen tehdy, pokud jde o zaměstnance rezignující, neochotné a neschopné dalšího vývoje. Takoví jsou také většinou vyrovnaní se současnou pracovní pozicí a chtějí jen svou sociální jistotu. Ti ostatní by naopak měli mít možnost vzestupu a uplatnění pracovních a životních zkušeností. Pro firmu jsou neocenitelnou složkou, která umožňuje dodržet kontinuitu vývoje a obezřetně obejít omyly minulosti.



"Ale bez snahy držet krok s odborným vývojem a ochotou přijímat a do praxe uvádět potřebné změny pozdní kariéra budovat nepůjde," upozorňuje poradkyně.



I když třeba už nebudete objektem zájmu médií, váženým odborníkem v rámci své firmy se stát můžete. A to je nejúčinnější recept na profesní krizi.



