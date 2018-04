Pozdní příchod do práce

Zaměstnavatel nám při pozdním nástupu do práce nebo návratu z oběda nařizuje čerpání neplaceného pracovního volna. K tomu nevyžaduje souhlasu odborové organizace. Je jeho postup v souladu s platnými předpisy? A můžeme se proti jeho postupu bránit?Pozdní příchod do zaměstnání nebo pozdní příchod z oběda lze považovat za porušení pracovní kázně, které může zaměstnavatel postihovat jako neomluvenou absenci. Zaměstnavatel může tedy sčítat pozdní příchody z obou těchto důvodů, a jakmile dosáhnou v součtu za kalendářní rok poloviny pracovní směny, může krátit zaměstnanci dovolenou o jeden den. Kromě toho nevzniká zaměstnanci nárok na zaplacení neodpracované doby. Podle zákona o mzdě přísluší zaměstnanci mzda pouze za vykonanou práci. To znamená, že zaměstnavatel neproplácí mzdu za neodpracovanou pracovní dobu. V takovém případě tedy nejde o nařízení čerpání neplaceného volna. Pokud jsou tyto předpisy obsaženy v kolektivní smlouvě, nepotřebuje k uplatnění postihu souhlasu odborové organizace, pokud ne, měl by je s ní projednat.