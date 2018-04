„Větší růstový potenciál mají nemovitosti v dobrém technickém stavu, v místech s vybudovanou místní infrastrukturou nebo perspektivou jejího rozvoje, dopravní obslužností. U ostatních nemovitostí není s jejich prodejem na co čekat,“ míní Petr Vosmík z Českomoravské realitní. Naopak i peníze vložené do nemovitostí budou podle něj znamenat bezpečnou investici s perspektivou dlouhodobého přirozeného růstu v závislosti na vývoji ekonomiky a v případě pronájmu jejich výhodné roční zhodnocení v hladině okolo pěti procent.



Co soudí odborníci o vývoji cen nemovitostí příští rok?

Pozemky pro rodinné domky

Miroslav Havelka, Omega - reality

Změny cen u pozemků pro rodinné domy Praha 8 % města 4 až 6 % obce 4 % rekreační oblasti 3 % průmyslové zóny 0 a 1 %

Petr Vosmík, Českomoravská realitní kancelář

O pozemky, především pak v Praze a jejím okolí zhruba do 30 km, je v poslední době značný zájem. Ceny mírně stoupají a do budoucna lze očekávat stejné zvyšování cen, ale nikterak dramatické. Obdobná situace je s pozemky v okolí větších měst. V okolí průmyslových zón dochází vždy ke zvyšováním cen nemovitostí, z důvodů očekávání přílivu nových pracovních sil a s tím souvisícím zvýšením poptávky po nemovitostech.

Stoupá zájem o pozemky ve stávající již zabydlené zástavbě, ty mají největší růstový potenciál. Jejich cena může mírně v řádu jednotek procent ještě vzrůst. Pozemky pro rekreační výstavbu jsou na okraji zájmu a jejich cena by mohla vzrůst pouze s perspektivou výstavby trvale obyvatelného objektu s možností připojení na inženýrské sítě.



Viktorie Kafková, B.I.R.T

Kdo chce koupit pozemky v městech či rekreačních a turisticky atraktivních oblastech, neměl by váhat. Jejich dostupnost stále klesá, zatímco cena vytrvale stoupá a bude to tak i nadále. Kdo takové pozemky má, radím v žádném případě neprodávat v případě nákupu, kupovat co nejdříve. Možnosti rodinné výstavby se stále více vzdalují od městských center, respektive ty, které jsou dobře dopravně dostupné a navázané na občanskou infrastrukturu, mají stále vyšší cenu.



Michal Macek, realitní kancelář Evropa

Je výhodnější nájemní, či vlastní bydlení?

Jaroslav Novotný, RAK

Ceny pozemků pro výstavbu rodinných domů v příštím roce budou stoupat. V Praze poroste cena pozemků rychleji než ve městech a obcích. Tendence bude spíše vzestupná. Samozřejmě vliv na cenu má mnoho aspektů, jako je například lokalita, velikost, zasíťování, přístup k pozemku, proluka ve staré zástavbě, terén pozemku, výhled, orientace světových stran a podobně. Jedině snad u pozemků na rodinné domy v průmyslové zóně by mohly ceny stagnovat v závislosti na zatížení životního prostředí podniky, které v lokalitě působí.

U pozemků pro bydlení, a to jak u individuální výstavby, tak u bytových komplexů, je poměrně velký zájem investorů a developerů, který minimálně udrží ceny v současné úrovni. Tento zájem je především v investičně atraktivních lokalitách a může se i dále rozvíjet do oblastí, které nejsou investorsky přetíženy.