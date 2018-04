Poznávací zájezd? Se slevou nepočítejte

Podle jeho zkušeností se naopak málokdy v last minute zájezdech doprodává například Malta, Korsika či Ibiza, Tomáš Brejcha, tiskový mluvčí z Čedoku uvádí také menší výběr zájezdů se službami all inclusive. "Kvůli pracovním povinnostem jsme mohli odcestovat na dovolenou v rozmezí pěti dnů. Hledali jsme pobyt all inclusive v Egyptě a neměli jsme z čeho volit. Nakonec jsme museli odjet do Turecka," potvrzuje manažer Jiří Kučera. Podobně by mohli být zklamáni lidé, kteří plánují dovolenou spojenou s poznáváním. Poznávací zájezdy se v nabídkách last minute totiž většinou neobjevují. Chudší je také možnost výběru exotických míst. "I když letos se přece jen objevily i zájezdy do Thajska, Brazílie nebo Domininikánské republiky. Počet míst je zde však značně omezen," míní Zdeněk Marek z cestovní kanceláře Alexandria.

Kam pojedu? Nechte se překvapit

Podle zkušeností z cestovních kanceláří stále ještě řada klientů pořádně neví, co zájezd prodaný v akci last minute znamená. Proto jsou zcela běžné dotazy typu "nemáte nějaký last minute na září"?, a klient se ptá v červnu. Nabídka last minute zahrnuje doprodej zájezdů, respektive letenek, jejichž datum odjezdu se kvapem blíží. Ubytování je mnohdy určeno pouze kategorií, klient nezná ani konkrétní jméno hotelu. "Nejčastěji se v nabídce objevují nejlevnější destinace a zájem mají také nejvíce klienti, pro které je rozhodujícím faktorem cena," vysvětluje Dan Plovajko.

Přehnaná očekávání se nemusí splnit

Paradoxem však je, že zájemci mají často přehnaná očekávání. A pak mohou být v místě pobytu zklamáni. "Stává se to zejména v případech doprodeje anonymních hotelů za zlomek běžné ceny. Tady nemůže klient očekávat, že bude na dovolené bydlet v nejlepším hotelu z nabídky cestovní kanceláře. Tato možnost není sice předem vyloučena, avšak není rozhodně garantována," říká k problému Tomáš Brejcha.

