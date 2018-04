Poznejte svou roli v pracovním týmu

Nejedna ze zahraničních ičeských firem již využila služeb agentur, pořádajících poznávací firemní pobyty. Nejčastěji skloňovaným pojmem v oblasti aktivního přístupu k nalezení role jednotlivce v kolektivu i k poznání charakteru týmu je takzvaný teambuilding. Zatímco v pracovním prostředí zaměstnanci dodržují pravidla firemní etikety, při teambuildingu, kde plní zadané úkoly v neformálním prostředí, padají masky dolů.



Dřepící manažeři a hřebíky



Jedním z příkladů odhalení" charakteru lidí může být pokus o koordinované dřepnutí dvaceti lidí. Ti stojí střídavě po obou stranách neskutečně citlivého a vlnícího se prutu, který drží na natažených ukazovácích ­ prut přitom nesmí spadnout a všichni se ho musí stále dotýkat.

Není to vůbec lehké: účastníci se musí domluvit, odhadnout, co udělá kolega, a podle toho přizpůsobit své chování. Měli jsme tu skupinu manažerů, výrazných individualit, z nichž se každý tak bál, že se právě on přestane prutu dotýkat, že jej naopak zvedli," popisuje s úsměvem Petr Bartušek ze společnosti Odyssey, která po desetiletém působení v USA otevřela letos v dubnu svou pobočku i u nás. Zdánlivě nemožný úkol s další obyčejnou pomůckou si lze vyzkoušet i doma. Prověřuje trpělivost a důvtip. Jde o to postavit šestnáct stejných hřebíků na hlavičku jednoho zčásti zatlučeného do prkénka tak, aby se žádný z nich prkénka nedotýkal.



Boj na lanové dráze



Testem odvahy a důvtipu jsou vysoké lanové překážky, kdy se člověk pohybuje po lanových překážkách ve výšce osm až dvanáct metrů nad zemí. Ale je zbytečné se bát. Vše, s čím se u renomovaných firem během teambuildingového kurzu lidé setkávají, je dokonale jištěno a léty i praxí ověřeno. Eva Chaloupková ze společnosti BIG si pochvaluje fakt, že se při řešení podobných krizových situací skutečně ukázaly role jednotlivců v kolektivu. Byli tací, kteří mne překvapili něčím, co bych od nich nečekala. Můj předběžný odhad ohledně povahy zaměstnanců mi ale vyšel tak na osmdesát procent," dodává.



Jak se zaměstnanci prozradí?



Účelem her a úkolů je vypudit každého z oblasti, v níž je pevný v kramflecích, a vystavit ho krizové situaci, v níž musí překonat své vlastní hranice. Proto je také velmi důležitý zpětný pohled ani ne za tím, co kolektiv a každý jedinec zvládli, ale na to, jak toho dosáhli. Mnozí si pak uvědomí jednání, které je pro kolektiv typické (ať pozitivní nebo destruktivní), ale normálně v běžném procesu si ho nikdo nevšimne. Pokud se kolektivu podaří vlastními silami na základě svých prožitků své silné i slabé stránky pojmenovat a uplatnit tyto poznatky v práci, je na nejlepší cestě stát se efektivním týmem, v němž má každý svou nepominutelnou roli.





Jak vybrat kvalitní poznávací pobyt? * Volte na kterémkoli portálu heslo cestování nebo přímo teambuilding, objevíte jména pořadatelů firemních pobytů. Na svých internetových stránkách neváhají firmy poskytovat i seznam svých klientů. Od nich pak můžete získat reference. * Osvědčené firmy nabízející outdoorové i indoorové aktivity (hry probíhají v přírodě i pod střechou) se sdružují v Asociaci Profesionálních Outdoor Center, která je garantem bezpečnosti a kvality kurzů týmové spolupráce. Sdružuje prozatím tři členy: Alpinautic a své zakladatele, společnosti Adventura Teambuilding a Česká Cesta. Cílem Asociace je dohlédnout na bezpečnostní systémy, pravidelná školení, zvláště u lanových instruktorů, školení první pomoci a zdravotní péče. Sleduje také ekonomickou stabilitu organizátora poznávacího pobytu. * Existují i společnosti s jinou garancí bezpečnosti. Například Odyssey je členem A.C.C.T. (Association for Challenge Course Technicians) i A.E.E. (Association for Experiental Education). Bezpečnostní systém používaný u lanových překážek vyvinula Odyssey sama a překračuje i standardy bezpečnosti těchto světových organizací. * Dobrou vizitkou společnosti je odborné vzdělání, profesní růst a zkušenosti jejích instruktorů a stálých spolupracovníků. Společnost by měla být schopna nabídnout kurz, který bude originálem připraveným na základě vašich konkrétních představ, a to po pečlivé analýze aktuální situace ve firmě. Kurz by měl mít také alternativu pro případ špatného počasí.