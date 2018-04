Pozor, ať nepřijdete o dovolenou

Dispečerka Věra Houšková řeší denně spoustu problémů. Zajistit hladký chod dopravy ve spediční firmě není hračka. Firma se snaží vycházet svým zákazníkům vstříc, proto její zaměstnanci řeší každou chvíli nějakou mimořádnou objednávku. Při takovém zápřahu se každý těší na volno dlouho dopředu. Věře to však loni ani letos s dovolenou moc nevychází.

Minulý rok byla dlouho nemocná. Z toho důvodu jí část loňského volna zůstala na letošní rok. Letos v létě zase zaučovala novou kolegyni, a proto dovolenou stále odkládala. Nejraději by ji opět přesunula do dalšího roku a vzala si ji najednou, až bude hezky. Vedoucí jí však nařídil vybrat zbývající volné dny z loňska ještě v tomto roce. Věra byla nařízením svého šéfa překvapená. Myslela, že je to z jeho strany malá zlomyslnost. Dotazem na personálním oddělení však zjistila, že by o tyto dny jinak přišla.

Jakými pravidly se řídí dovolená

1. "Pracujete-li u jednoho zaměstnavatele celý kalendářní rok, musí vám určit čerpání dovolené v délce alespoň čtyř týdnů za rok," říká personální ředitelka Ogilvy Group Mirka Pohorská.

2. Za dobu čerpání dovolené vám přísluší náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku.

3. "Pro všechny zaměstnance platí, že termín nástupu na dovolenou určuje zaměstnavatel," vysvětluje právník Richard Fetter. Přihlíží přitom k výrobním potřebám firmy i k oprávněným zájmům pracovníků.

4. Dobu čerpání dovolené vám musí zaměstnavatel sdělit nejméně čtrnáct dní předem.

5. Naproti tomu jako zaměstnanec nemůžete firmě jen tak oznámit, že si třeba od příštího týdne berete volno. O poskytnutí dovolené ale můžete požádat. "Pokud vám nadřízený vyhoví, lze tento souhlas považovat za určení nástupu dovolené," uvádí Fetter. V případě, že vám souhlas nedá nebo žádost o dovolenou zamítne, nemůžete odjet. "Vaše nepřítomnost na pracovišti by nebyla považovaná za dovolenou a vy byste po dobu této nepřítomnosti neměli nárok na náhradu mzdy," dodává právník.

6. Poskytuje-li se dovolená v několika částech, musí alespoň jeden díl dovolené trvat dva týdny, pokud nedojde k jiné dohodě.

7. Dovolenou nevyčerpanou u předchozího zaměstnavatele si lze vybrat u nového, pokud skončení starého pracovního poměru a vznik nového na sebe bezprostředně navazují. Zaměstnavatelé se přitom musí dohodnout na vyplacení náhrady mzdy za dovolenou.

8. Pokud si z nějakých důvodů nestihnete vybrat celou letošní dovolenou, můžete si ji nechat převést do příštího roku. V tomto případě však mnozí zaměstnavatelé přikazují svým pracovníkům vyčerpat starou dovolenou do konce prvního čtvrtletí nebo pololetí, aby se jim volné dny příliš nenastřádaly.

9. Čerpání loňské dovolené vám musí zaměstnavatel nařídit do 31.10.2006. V případě, že vám je nenařídí, musíte si volné dny vybrat do 31.12.2006. "Pokud dovolenou nevyčerpáte do konce roku, ztratíte na ni nárok a nebude vám ani proplacena," varuje Pohorská.

10. Letošní dovolenou je třeba vyčerpat do 31.10.2007, nebo se souhlasem zaměstnavatele do 31.12.2007.

11. Dovolená, která přesahuje zákonem stanovené čtyři týdny může být se souhlasem zaměstnance převedena až do konce následujícího roku. To znamená pátý týden dovolené za rok 2006 může být převeden až do roku 2008.

12. Nevyčerpaná dovolená smí být proplacena pouze v případě skončení pracovního poměru.

13. Zaměstnavatel je povinen vám čerpání dovolené umožnit, to znamená, že zajistí provoz pracoviště tak, aby po dobu vaší dovolené fungovalo bez problémů bez vás.

14. Zaměstnavatel má právo ve výjimečném případě změnit určený nástup na dovolenou nebo vás z dovolené odvolat, třeba kvůli důležité zakázce nebo nemoci zaměstnanců. Pokud vám tím vznikly nějaké náklady, zaměstnavatel vám je musí uhradit.

15. Pokud čerpáte rodičovskou dovolenou a nemůžete si proto vybrat dovolenou, můžete požádat zaměstnavatele o přerušení rodičovské dovolené a čerpat dovolenou na zotavenou. Zaměstnavatel vám však není povinen vyhovět.

Konec roku se rychle blíží. Pamatujte tedy na to, abyste si dovolenou vybrali včas, jinak na ni ztratíte nárok.