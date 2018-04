Pozor, ať nepřijdete o dovolenou

Mnozí z vedoucích pracovníků si dovolenou v kuse neberou proto, že nemají jistotu, že firma bez nich bude fungovat. A mnozí si už dokonce vyzkoušeli, že v tom skutečně mají pravdu. Je to ale jejich chyba. Měli by z toho vyvodit personální důsledky, obklopit se lidmi, kteří si po dobu jejich nepřítomnosti ve firmě poradí. Ne vždy jsou takové změny možné. Takoví lidé pak potřebu odpočinku řeší jediným možným způsobem: jezdí na prodloužené víkendy.

"Během prodlouženého víkendu si ale člověk dostatečně neodpočine,“ varuje psychiatr Tomáš Rektor. Proč? Protože první den se zotavujeme ze stresu pracovního týdne, poslední den se na něj zase podvědomě chystáme. "Všimli jste si, o kolik lépe si odpočinete za pouhé první 3 dny dovolené, když víte, že pak nemusíte do práce?“ upozorňuje lékař.

Dovolenou by si měli vzít i nepostradatelní

Někteří lidé ke svému životu potřebují budit zdání, že jsou nepostradatelní. Pokud jsou na vedoucí pozici, podřizují tomu i vedení firmy. Nechtějí nebo nedokážou se o své pravomoci rozdělit. "Tím hůř - případný výpadek pak buď ohrozí firmu, nebo dokáže, že dotyčný nepostradatelný není,“ říká k tomu psychiatr.

Z psychologického hlediska je podle odborníka pro každého člověka důležité, aby si uvědomil, že má možnost vypnout, ale třeba i selhat, zkolabovat. "Dovolená klíčového pracovníka je takový test, že je ve firmě vše v pořádku, že se výpadek zvládne,“ doplňuje psychiatr. Bez takové zkoušky žije dotyčný v neustálém zvýšeném napětí, co se stane, když vypadne.

Dovolenou si můžete převést do příštího roku

Pokud si letos kvůli pracovnímu vytížení dovolenou nestihnete vybrat, můžete si ji převést do příštího roku. "Vybrat si ji ale musíte do 31. října následujícího roku, jinak na ni potom musíte nastoupit první následující pracovní den po tomto termínu,“ dodává advokátka. Pokud to nestihnete ani pak, dovolená vám propadne (ne však zaměstnancům na rodičovské dovolené).

Nechat si proplatit loňskou dovolenou už dnes tak jednoduché není. První čtyři týdny nevybrané dovolené vám zaměstnavatel musí proplatit pouze v případě skončení pracovního poměru. Zato další dovolenou nad 4 týdny, na kterou máte nárok z pracovní nebo kolektivní smlouvy, proplacenou dostat můžete. "Máte na to nárok nejen v případě skončení pracovního poměru, ale i kvůli tomu, že jste dovolenou z pracovních důvodů nemohli do konce kalendářního roku vyčerpat,“ doplňuje Hilgartová. Náhrada mzdy nebo platu za dovolenou se platí ve výši průměrného výdělku.