Pozor, dluh vám může sáhnout na mzdu!

Nedomluví-li se věřitel s dlužníkem po dobrém, pak nezbývá nic jiného než se obrátit na soud. Předpokládejme, že soud na základě objektivních skutečností shledá existující pohledávku za oprávněnou a rozhodne ve prospěch věřitele (nařídí exekuci na majetek s cílem uspokojení pohledávky věřitele).

Výkon rozhodnutí po linii soudu nebo prostřednictvím exekutora

Soud se může za účelem provedení výkonu rozhodnutí obrátit buď na zaměstnance soudu (takzvané soudní vykonavatele) nebo na soudní exekutory. Cesta prostřednictvím soudního exekutora bývá podstatně rychlejší, a tudíž je mezi věřiteli stále častěji vyhledávána.

Soudní exekutoři jsou v podstatě státem pověřené fyzické osoby, které tuto činnost vykonávají jako svoje povolání. Při svojí činnosti postupují soudní exekutoři samostatně a nezávisle, avšak musí respektovat právní předpisy ČR a zejména jsou vázáni rozhodnutím soudu. V České Republice existuje seznam exekutorů, ze kterého si oprávněný (v našem vztahu věřitel) může vybrat konkrétní osobu. Oprávněný tedy v podstatě svým rozhodnutím spouští celou akci.

Způsob provedení exekuce je v kompetenci exekutora

Oprávněný sice rozhodne o osobě exekutora, avšak již neovlivňuje způsob, jakým zajistí majetek dlužníka k uspokojení jeho pohledávky. Jeho činnost musí pouze respektovat zákony ČR a zastaví svoji činnost pouze rozhodnutím soudu nebo v případě, že by věřitel předmětnou pohledávku uhradil (včetně nákladů řízení a nákladů exekutora).

V podstatě existuje několik způsobů, jak lze zajistit prostředky k uspokojení pohledávky. Může jít o odebrání věci dlužníka, provedení prací či výkonů, prodej movitých věcí či nemovitostí, přikázání pohledávky povinného anebo využití srážek ze mzdy či jiných příjmů povinného. Právě poslednímu bodu se chci věnovat podrobněji, neboť se jedná o v České Republice stále častější záležitost.

Exekuce srážkami ze mzdy – větší zaměstnavatelé si na to pomalu zvykají

Mnozí lidé si velmi rychle zvykli žít na dluh. Na jedné straně to někteří skutečně neustáli a dostali se do chronických problémů s řízením svého osobního cash-flow a na straně druhé jsou ti, kteří zkoušejí, co věřitel vydrží. A vůbec se nemusí jednat o nějaké lidi dlouhodobě na okraji společnosti (bezdomovce apod.). Může jít klidně o zaměstnané lidi, které běžně potkáváte ve vaší firmě. V žádném případě byste v jejich případě neřekli, že tento kolega dluží třeba nějaké splátkové společnost, která to po něm nekompromisně vymáhá.

Jak již bylo výše uvedeno, tak způsob exekuce zůstává v kompetenci samotného exekutora. Volba způsobu exekuce prostřednictvím srážek ze mzdy je v tomto případě velmi elegantní a téměř bezpracná (na druhé straně je logicky nutnou podmínkou fakt, že dlužník pracuje, neboť jinak tento způsob nelze aplikovat). Provádět exekuci kupříkladu prostřednictvím prodeje movitých věcí je zcela určitě méně zajímavá práce a tak není divu, že exekutor raději volí předchozí uvedenou variantu.

Zaměstnavatelé z toho nejsou nadšení, přinejmenším mají podstatně více práce

Srážky ze mzdy mají svoje pravidla, jejich výše se v zásadě odvíjí od životního minima

Případů exekuce prostřednictvím srážek ze mzdy v poslední době dramaticky přibývá a zaměstnavatelé jsou do této nepříliš veselé hry vtaženi. Je to logické, neboť srážet ze mzdy na základě pokynu exekutora jsou povinni a navíc do hry vstupují jejich další náklady. Jednak musí mzdová účtárna věnovat zpracování takové mzdy více času a zároveň ještě jde o transakční bankovní náklady.

Na jedné straně sice není výše srážky z mezd omezena, avšak na straně druhé velmi úzce závisí na výši čisté mzdy pracovníka a jeho životním minimu. Co tedy musí mzdová účtárna udělat, dostane-li pokyn provádět exekuci z platu?

Základním předpokladem je výpočet čisté mzdy pracovníka (po sražení zálohy na daň z příjmů a odvodu sociálního a zdravotního pojištění). Následně musí mzdová účtárna stanovit takzvanou „nezabavitelnou částku z měsíční mzdy povinného“. Tato částka se vypočítává jako násobek koeficientu životního minima jednotlivce. Nezabavitelná částka je stanovena na 62 procent z hodnoty životního minima povinného. Další postup již upravuje občanský soudní řád. Ten říká, že rozdíl mezi čistou mzdou a všemi základními nezabavitelnými částkami (eventuálně se jedná i o další členy domácnosti) může být předmětem exekuce. Jinými slovy jde o část, kterou dlužník a zaměstnanec v jedné osobě na svém účtu neuvidí.

Exekuce prostřednictvím srážek ze mzdy bývají stále častější a možná zrovna naproti vám sedící kolega je zatížen podobnou záležitostí. Lze jenom doporučit, aby se nikdo nechoval směrem ke svým financím tak, aby se dostal do podobné situace, neboť vedle vlastního dluhu musí dlužník hradit i veškeré další náklady řízení a své si o něm pomysli i zaměstnavatel.

Bojíte se, že na vás věřitel pošle exekutora? Věděli jste, že ve výše uvedených případech je zaměstnavatel povinen vám strhávat předmět exekuce ze mzdy? Těšíme se na vaše názory.

