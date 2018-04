Pozor na daň z převodu nemovitostí

Ani oblast nemovitostí není oproštěna od daňových povinností. K nemovitostem se váže daň z nemovitosti a daň z převodu nemovitosti. Daň z nemovitostí se dělí na daň ze staveb a z pozemků a poplatníkem je vlastník nemovitosti. Pro kupujícího a vlastně i prodávajícího má však mnohem větší důležitost daň z převodu nemovitostí.

Daň z převodu nemovitosti

Je klíčovou daní, o níž by měl nabyvatel nemovitosti mít ponětí a zároveň by se měl o jejím zaplacení s prodávajícím dohodnout předem, aby nedošlo k pozdějším komplikacím.

Poplatníkem daně z převodu nemovitostí je sice prodávající, avšak kupující je ze zákona jejím ručitelem. Může být tedy poměrně riskantní se spoléhat na to, že prodávající bytu daň z nemovitosti uhradí. v případě, že tak neučiní, obrátí se Finanční úřad na kupujícího. Z toho důvodu je tedy vhodné a obecně doporučované si již v kupní smlouvě stanovit, kdo uhradí daň z převodu nemovitosti.

Sazba daně z nemovitosti je stanovena na 5 procent a vyměřuje se z kupní ceny nemovitosti, popřípadě z ceny určené podle vyhlášky o oceňování nemovitostí. poplatník je povinnen podat finančnímu úřadu do 30 dnů od doručení kupní smlouvy obsahující doložku katastrálního úřadu týkající se povolení vkladu vlastnického práva daňové přiznání. Daňové přiznání se podává finančnímu úřadu, v jehož okrsku se příslušná nemovitost nachází. Finanční úřad na základě těchto podkladů vypočte daň a vyzve prodávajícího k jejímu zaplacení.