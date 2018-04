Pozor, na daně zbývá osm dnů!

Odevzdávat daňové přiznání na poslední chvíli může způsobit určité komplikace. 31. března je totiž třeba počítat na finančních úřadech s frontami. I když podle Lubomíra Janouška z pražského finančního ředitelství už pravděpodobně nebudou takové jako například v polovině devadesátých let.



Někteří lidé se totiž naučili posílat formuláře poštou a peníze platit z banky nebo poštovní poukázkou. Letos poprvé je také možné podat přiznání on-line, tedy z počítače napojeného na internet. Je však k tomu nutné mít takzvaný zaručený elektronický podpis, který stojí na rok okolo 700 korun. K vyřízení jednoho formuláře se tedy nevyplatí.

Pokud posíláte formulář i peníze poštou, stačí, aby bylo na podacím lístku a složence razítko s datem 31. března. Některé pošty, například v hlavním městě, mají otevřeno až do půlnoci. Jestliže budete platit převodem z účtu, měli byste mít rezervu nejlépe několik dní. Datem odeslání totiž není den, kdy podáte platební příkaz, ale to, kdy jsou peníze odepsány z vašeho účtu. A ta se nemusí shodovat. A za pozdní odeslání peněz naskakuje automaticky penále, a to 0,1 procenta z nezaplacené sumy za každý den prodlení.

„Naučte se“ novinky

Chcete si spočítat, kolik potřebujete na spokojený důchod či jaká je vaše čistá mzda? Klikněte ZDE .

K

do čtvrtka 31. března

s daňovým poradcem do čtvrtka 30. června

Další záludnost spočívá v samotném výpočtu a vyplnění tiskopisu. Nelze totiž jednoduše vzít loňské přiznání a jen vyměnit v řádcích aktuální čísla. Žádné převratné změny se sice při stanovení daně nekonají, ale několik novinek se v porovnání s loňským rokem najde.Na větší změnu by se měli připravit zejména podnikatelé. Na ně letos čeká minimální základ daně. Pozor by si měli dát i lidé s příjmy ze zahraničí, i oni budou tiskopis vyplňovat trochu jinak než loni.Toho, kdo si odečítá položku „na děti“, může těšit, že se za loňský rok zvýšila o 2040 korun. Další změna se týká odborářů – mohou si odečíst zaplacené příspěvky až do výše 3 000 korun.Zároveň se zvýšila hranice příjmů, od které je nutné podat daňové přiznání. A to ze čtyř na šest tisíc korun za rok u zaměstnanců, kteří si přivydělávají. A zvýšení z deseti na patnáct tisíc korun se týká lidí, kteří nemají příjmy ze závislé činnosti. Sjednotila se také hranice pro osvobození od daně v případě příspěvku, který dostává zaměstnanec od zaměstnavatele na dovolenou. Pro tuzemský i zahraniční pobyt činí dvacet tisíc korun. Zásadnějších úprav by se měl tiskopis dočkat až příští rok. Bude to souviset se společným zdaněním manželů.

Z e kterých příjmů daň spočítat?

z příjmů dosažených v období od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2004

P odle kterého zákona se při výpočtu řídit?

Hledáte formuláře daňového přiznání či materiály pro správu sociálního zabezpečení? To vše spolu s našimi radami a tipy naleznete ZDE . podle zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů

K do podává daňové přiznání?

ten, kdo podniká, nemá příjmy ze závislé činnosti a vydělal více než 15 000 korun za rok

lidé splácející hypotéku, kteří si chtějí o její úroky snížit základ daně

zaměstnaní, kteří si navíc vydělají za rok více než 6 000 korun (s výjimkou příjmů osvobozených od daně a výdělků již zdaněných srážkou)

zaměstnaní, kteří nepodepsali u svého zaměstnavatele prohlášení k dani z příjmů ze závislé činnosti

podnikatelé, jejichž podnikání skončilo ztrátou

lidé s příjmy ze zahraničí (pokud to vyžaduje zákon)

K do podává přiznání typu A a pro koho je přiznání B?

typ A je pro ty, kteří mají příjem od jednoho zaměstnavatele a nepodepsali u něj prohlášení k dani z příjmů ze závislé činnosti nebo měli alespoň po část roku příjmy od více zaměstnavatelů současně, případně si chtějí odečíst od základu daně úroky z hypotečního úvěru

typ B je pro podnikatele, lidi s příjmy ze svobodného povolání, a pro ty, kteří si přivydělávají nebo prodali věc, ze které je třeba zaplatit daň z příjmů

Pravidla, jak spočítat daň a vyplnit daňové přiznání, se příliš nezměnila. Přinášíme rady pro ty, kteří si odevzdání nechali na poslední chvíli. Více ZDE.

Už jste odevzdali daňové přiznání? Co byste poradili těm, kteří čekají na poslední chvíli? Napište nám, těšíme se na vaše názory a zkušenosti.