Pozor na daňový aspekt vznikající při přestupech v rámci rodiny OPF

Investiční společnosti se snaží přilákat investory velmi často nulovými přestupními poplatky v rámci rodiny podílových fondů. To je z pohledu investora samozřejmě velmi příznivé, avšak přesun peněz podílníka do jiného fondu může znamenat vznik daňových povinností.

Fyzické osoby-nepodnikatelé jsou zproštěni jakýchkoli daňových povinností plynoucích z prodeje podílových listů v případě, že doba mezi jejich nabytím a prodejem překročí šest měsíců. V opačném případě klient odvádí státu daň, jejímž základem je zisk vyplývající z rozdílu mezi prodejní a nákupní cenou podílových listů.

Zdanění z finančních investic je obecně považováno za jeden z nejvíce odrazujících aspektů investování, a proto je ideální se mu vyhnout. Česká legislativa se v tomto ohledu vůči drobným investorům chová poměrně štědře, když stanovila jako hlavní kritérium daňových povinností v případě příjmů z prodeje cenných papírů dobu šest měsíců. To je v porovnání s ostatními státy poměrně ojedinělá věc a hovoří se o tom, že tato forma daňového osvobození investičních aktivit občanů bude během několika let zřejmě omezena. Jako pravděpodobná se jeví varianta, že by příjmy plynoucí občanům z prodeje cenných papírů (při období mezi nákupem a prodejem CP delším než 6 měsíců) byly daňově osvobozeny jen do určité výše za zdaňovací období. S největší pravděpodobností se bude jednat o limit ve výši několika desítek tisíc korun ročně.

Při přestupu do jiného fondu v rámci rodiny začíná opět běžet půlroční lhůta

Přestože drtivá většina literatury týkající se investování do cenných papírů prostřednictvím otevřených podílových fondů odrazuje investory od přílišné aktivity, tak někteří z nás se domnívají, že jsou schopni krátkodobě odhadovat vývoj trhu. V důsledku toho často přelévají peněžní prostředky z jednoho fondu do druhého v rámci rodiny. Dost často se však zapomíná, že i při přestupu z jednoho fondu do druhého fakticky dochází k nákupu nových podílových listů a každý přestup tedy znamená začátek již několikrát zmiňované šestiměsíční lhůty rozhodující pro daňovou povinnost. V případě otevřených podílových fondů je vhodné dodat, že k přerušení běhu šestiměsíční lhůty nedochází při změně obhospodařovatele podílového fondu nebo při sloučení nebo splynutí podílových fondů. To jsou však kroky neovlivnitelné ze strany drobného investora.

Časté přestupy tedy v podstatě omezují hlavní devizu investování do otevřených podílových fondů, kterými je právě osvobození od daňových povinností. Chceme-li tedy mít naše investice do otevřených podílových fondů likvidní a zároveň ještě osvobozeny od daňových povinností, pak bychom se měli častých přestupů vyvarovat. Kromě toho je dostatečně prokázáno, že aktivní investoři dosahují v dlouhodobém časovém horizontu nižší výnosnosti než investoři s pasívnějším přístupem, kteří nechají svoje vyváženě sestavené portfolio pracovat delší dobu. Téměř nikdo totiž není schopen správně odhadovat výkyvy akciového trhu či dokonce vybírat akciové tituly nastupující růst.

Jedno ze základních pravidel investování říká, že žádný budoucí výnos není jistý. Jisté jsou pouze poplatky a daně. Z toho důvodu by se investor neměl soustředit pouze na výnosovou stránku každé investice, nýbrž zcela stejnou pozornost by měl věnovat i stránce nákladů. Ta je navíc v porovnání s výnosovou stránku mnohem lépe predikovatelná a správně zvolená investiční strategie zaměřená na minimalizaci nákladů může v konečném důsledku přinést vyšší výnosnost.

Prodáváte podílové listy OPF před uplynutím lhůty šesti měsíců nebo je držíte déle, abyste se vyhnuli daňovým povinnostem? Těšíme se na vaše názory.